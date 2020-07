F1 Tech: Wat is er aan de hand met de lastige Red Bull RB16?

De RB16 toonde zich in de eerste races als een weerbarstig beest dat moeilijk af te stellen is en lastig is om op de limiet onder controle te houden. En net dat laatste is cruciaal voor Verstappen en Albon om de bijzonder snelle Mercedes W11 proberen bij te houden. We zagen het tweetal tijdens de vrije trainingen regelmatig van de baan spinnen, wat veelzeggend is over de nukkige natuur van de auto. Wat ook verontrustend was, was dat de RB16 op de Hungaroring trager was dan de voorganger van vorig jaar.

Wat is er precies aan de hand met de Red Bull RB16, en hoe kan het team de afwijkingen van de wagen oplossen? In een poging om Mercedes bij te benen heeft Red Bull deze winter voor een agressieve aanpak gekozen, waarbij het DNA van het ontwerp ook is gewijzigd.

Red Bull Racing RB16 & RB15 comparison front suspension Photo by: Giorgio Piola

Door het uiteinde van de stuurstang in een hoek te plaatsen ten opzichte van de ophanging zou het rijgedrag van de wagen moeten verbeteren tijdens het sturen en bijdragen tot het pushrod on upright-concept (POU), dat de rijhoogte van de wagen dynamisch aan kan passen. POU is een concept dat door de meerderheid van de grid tot op zekere hoogte in gebruik werd genomen, waarbij het uiteinde van de pushrod op een verlengstuk van de upright wordt gemonteerd, waardoor de voorkant van de auto tijdens het sturen lager bij de grond kan worden gebracht. Dat heeft aerodynamische voordelen bij het insturen, want de voorvleugel komt lager bij de grond te liggen en kan zo effectiever werken en downforce opwekken.

Dat benutten van het grondeffect is al jaren het stokpaardje van Red Bull en heeft het team mee in staat gesteld om door de jaren heen met zoveel rake te rijden, oftewel de hoek waarbij de wagen is geplaatst, met een lagere neus en hogere achtertrein. De vraag is of Red Bull nu te ver is gegaan in de jacht op meer snelheid. Voornamelijk met weinig benzine tijdens de kwalificatie lijken beide rijders te moeten vechten met de wagen wanneer de balans van de wagen verandert, het vereist veel correcties.

Een bijkomende moeilijkheid is de hoeveelheid updates die het team naar de eerste races heeft gebracht om prestaties te vinden. De updates van Red Bull waren significant, geen onderdelen die je op korte termijn ontwikkelt en produceert. Het is dus waarschijnlijk dat die stukken werden uitgetekend nog voor het team op de hoogte was van de onderliggende problemen van de wagen. Door die onderdelen op de wagen te plaatsen, heeft Red Bull wellicht de wagen iets sneller gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee de onderliggende problemen die het pas later heeft vastgesteld ook heeft aangepakt.

Red Bull Racing RB16 floor Photo by: Giorgio Piola

Zoals we tijdens de shakedown op Silverstone hadden opgemerkt heeft Red Bull voor dit jaar een nieuwe vloer ontworpen, met een nieuwe rij vinnen op de rand. In Oostenrijk kreeg Max Verstappen ook de nieuwe neus ter beschikking, terwijl Albon nog met de oude reed.

Red Bull Racing RB16 front wing Austrian GP Photo by: Giorgio Piola

Door de lockdown en de verplichte sluiting van de fabriek had het team niet voldoende tijd om voor beide rijders genoeg onderdelen te produceren, al was het feit dat Verstappen en Albon met de twee verschillende versies reden ook een nuttige, vergelijkende A/B test voor het team. De bedoeling was om de prestaties van de vloer en de diffuser te optimaliseren en zo meer downforce te genereren, wat het team in staat zou stellen om met iets minder achtervleugel te rijden.

Red Bull Racing RB16 rear wing endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

In de tweede Oostenrijkse race bleef de nieuwe neus achterwege. Verstappen kreeg de nieuwe vloer en beide rijders gebruikten ook een nieuwe specificatie van de achtervleugel. Het nieuwe design is behoorlijk ingewikkeld en combineert verschillende concepten. De gleuven in de endplate lijkt wel van Haas te komen, de gezaagde hoeken achteraan zagen we ook al bij Mercedes. Red Bull heeft ook Toro Rosso-achtige flapjes vooral op de endplate.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Die ontwerpen zijn een poging om de vortex, de wervelende luchtstroom afkomstig van het uiteinde van de achtervleugel, te veranderen. Dat kan niet alleen meer downforce, maar tegelijk minder luchtweerstand opleveren, een hogere aerodynamische efficiëntie dus. Om meer data verzamelen deed Red Bull in Hongarije andermaal een vergelijkende test. Verstappen reed in de race met de nieuwe achtervleugel, Albon met de oude.

Red Bull probeert ondertussen te achterhalen waar het beter kan. In theorie moet Silverstone de wagen beter liggen omdat de bochten veel sneller zijn, maar de hogere topsnelheid van Mercedes blijft een geducht wapen.

Naar de toekomst toe zal Red Bull het duidelijk lastig krijgen om de wagen op de rit te krijgen voor 2021, gezien de beperkte ontwikkelingen die zijn toegestaan. Maar als het team de oorzaak van de instabiliteit kan achterhalen en oplossen, dan zijn ingrijpende ontwikkelingen misschien niet eens nodig en kan de RB16 alsnog een bedreiging gaan vormen voor Mercedes.