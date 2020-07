Brundle: ‘Moeilijk te geloven’ dat Racing Point zo goed kopieerde

Racing Point baseerde zich met het ontwerp van de RP20 op de winnende Mercedes W10 en benadrukte dat het binnen het reglement gewerkt heeft. Het team heeft dit seizoen tot nu toe behoorlijk sterk gepresteerd. Twee weken geleden bezette de formatie de tweede startrij voor de Hongaarse GP, Lance Stroll kwam tijdens de race vervolgens tot de vierde plaats. Racing Point staat momenteel op de vierde plaats bij de constructeurs, een punt achter McLaren en dertien punten voor Ferrari.

Voormalig Formule 1-coureur Brundle zei in gesprek met Motorsport.com: “Om een replica van een wagen te maken die zo goed werkt, ik kan het mij amper voorstellen. Dat gezegd hebbende, ze kopen de motor en versnellingsbak op een legale manier, daarmee ligt de achterwielophanging ook vast. De ophangpunten staan vast, de ophangingselementen zijn hetzelfde. Ze kopen alles wat ze mogen kopen. Er zijn heel veel punten op de wagen die legitiem zijn als ze dat kopen. Het gaat om de onderdelen aan de binnenkant en de aerodynamische onderdelen. Ze hebben dit met finesse gebouwd. Wat dat betreft hebben ze het fantastisch gedaan.”

De FIA onderzoekt Racing Point momenteel omdat Renault een protest ingediend heeft tijdens de races in Oostenrijk en Hongarije. Daarbij draait het vooral om de brake ducts, hoewel het protest ook draait om het grotere plaatje. De uitkomst van het protest kan de toekomst van de Formule 1 en zogenaamde ‘klantenteams’ bepalen. Volgens Brundle is het terecht dat er vraagtekens bij de legaliteit gezet worden.

“Wij hebben, als journalisten, het recht om vragen te stellen”, vervolgde Brundle. “De FIA heeft het bekeken. Ik stel me voor dat er een scan gedaan is van de 2019-Mercedes en de Racing Point van dit jaar, ik heb begrepen dat de FIA naar alle aspecten heeft gekeken en ze zijn er tevreden mee. Het is niet aan mij om er iets over te zeggen en wil geen woorden gebruiken als valsspelen of dat er informatie doorgespeeld is. Dat zou volgens het reglement illegaal zijn. Ik denk niet dat ze dat doen. Het is ongelooflijk dat de auto zo goed werkt, maar het is een klein en goed team. Als de FIA straks een volledige check uitgevoerd heeft en ze concluderen dat Mercedes en Racing Point volgens de regels gewerkt hebben, wat kunnen we dan nog doen? We kunnen alleen vragen blijven stellen. Als ze ons om de tuin willen leiden, zullen we dat uiteindelijk wel ontdekken, net zoals dat vorig jaar met Ferrari gebeurd is.”

