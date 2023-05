Ferrari stond bij de start van het Formule 1-seizoen 2023 voor een interessante uitdaging bij het vaststellen van de ontwikkelingsrichting voor de auto. Daar waar voor veel teams de focus lag op het goedmaken van een prestatieachterstand ten opzichte van Red Bull Racing, moest de Scuderia erachter komen waarom de bolide in de kwalificatie in de buurt zat, maar in de races veel tekort kwam. Daar is geen eenvoudig antwoord op, want het is geen eenvoudige kwestie zoals bij Mercedes. De Duitse fabrikant realiseerde zich dat het huidige concept gewoon niet werkt, waardoor het een andere richting in moet slaan.

Dat is ook de reden dat Ferrari slechts enkele kleine aanpassingen heeft geïntroduceerd in de eerste fase van het seizoen. Die geven echter genoeg aanwijzingen over wat er bovenaan de to do-lijst staat. In de aanloop naar de komst van een nieuwe achterwielophanging, die door de afgelasting van de GP van Emilia-Romagna pas in Spanje wordt geïntroduceerd, bracht Ferrari in Miami al een nieuwe vloer en diffuser mee die op diverse punten waren gewijzigd.

Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd aan de geometrie van de voorste rand van de vloer. De steiler aflopende buitenste sectie richting het buitenste vloerhek (blauwe pijlen in inzet) is namelijk vervangen door een versie die veel minder steil afloopt. Dit resulteerde in een meer uitgesproken uitstulping in de neerwaartse helling van de vloer achter het hek (geel gemarkeerd). De vorm en de hoogte van de achterrand van het vloerhek zijn daardoor ook veranderd. De verandering van de kromming is van invloed op het gedrag van de luchtstroom over de bovenkant van de vloer. Misschien nog wel belangrijker is dat de beschikbare ruimte aan de onderkant van de vloer verandert, waarbij de vorm van de vloerhekken is geoptimaliseerd om het effect te versterken.

Als antwoord op de hiervoor genoemde veranderingen werden ook verschillende oppervlaktecontouren van de vloerrand gewijzigd. Het opwaarts gerichte rolgedeelte, de uitsparingen en het naar de achterband toelopende gedeelte werden allemaal zorgvuldig opnieuw geprofileerd om te profiteren van de veranderingen aan de voorkant van de vloer. Ook wordt zo rekening gehouden met de problemen die de luchtstromen rond de banden veroorzaken.

De nieuwe vloer van de Ferrari SF-23, met de situatie van begin 2022 in de inzet. Illustratie: Giorgio Piola

Het is ook interessant dat enkele concurrenten van Ferrari door veranderingen aan dit deel van de auto meer richting de oplossing van de Scuderia van begin vorig jaar zijn gegaan. De Italiaanse formatie zelf is echter niet teruggekeerd naar dit ontwerp. In plaats daarvan gaat men verder in de richting die in de loop van 2022 werd ingeslagen, met aanpassingen om de reglementswijzigingen voor dit seizoen goed te verteren. Wat dat betreft lijkt Ferrari de voorkeur te geven aan een vriendelijker platform, dan een platform dat topprestaties nastreeft met het risico van gebrek aan consistentie.

Kijkend naar de veranderingen aan de vloer en diffuser is duidelijk dat Ferrari prioriteit geeft aan het verder verbeteren van de balans van de SF-23, waarmee de aerodynamische stabiliteit in langzame, gemiddelde en snelle bochten beter moet worden. Om te profiteren van de veranderingen aan de voorkant van de vloer is dus ook de diffuser subtiel op de schop gegaan. De vorm van het centrale bootstaartgedeelte is aangepast, waardoor de kiel naar achteren is verlengd. Dit lijkt sterk op een soortgelijke update die Ferrari in 2022 al eens introduceerde.

De aanpassing die Ferrari in Miami heeft doorgevoerd aan de diffuser van de SF-23. Illustratie: Giorgio Piola

En hoewel er vele zichtbare veranderingen zijn doorgevoerd, is er altijd één onderdeel van updates van de vloer dat blijft intrigeren: de ondervloer. Helaas kunnen we niet zien of daar veranderingen hebben plaatsgevonden. Gezien de schaal van de andere aanpassingen is het hoogstwaarschijnlijk ook zo dat de onderkant van de vloer is geoptimaliseerd om hier het maximale uit te halen.