Voorafgaand de Formule 1-seizoensopener in Bahrein onthulde Motorsport.com dat Mercedes een oud Red Bull-werknemer als speciaal adviseur had aangenomen. Jayne Poole, voormalig COO en HR-directeur van de Oostenrijkse formatie, verhuisde van Milton Keynes naar Brackley en heeft als taak om de sterke en zwakke punten van huidige Mercedes-infrastructuur te evalueren en waar nodig advies te geven om verbeteringen door te voeren. Mercedes is momenteel druk bezig terug te keren naar de voorkant van de grid en teambaas Toto Wolff prijst daarbij de inspanningen van Poole.

"Ik bewonder Jayne al tien jaar. Ik leerde haar toen kennen en sindsdien is er altijd een prettige relatie geweest", zegt de Oostenrijker in een exclusief interview. "Ze werkte dan wel voor de concurrent, maar je kunt mensen die bij de concurrent werken wel respecteren en waarderen om hun prestaties. Haar rol bij Red Bull is naar mijn mening belangrijk geweest in het succes van dat team in de afgelopen jaren. Aan die relatie kwam een einde, zoals dat zo vaak gebeurt. Ik wilde Jayne al heel lang in dienst nemen. Dat was alleen nooit een optie. Plots kwam er een mogelijkheid. Ze is een geweldige aanvulling. Ze weet heel veel, is een geweldige psycholoog, kent andere organisaties en nagenoeg iedereen en heeft van alle goede mensen in de Formule 1 een profiel gemaakt. Het hebben van haar ogen geeft net dat beetje extra voor de organisatie."

Wolff heeft met Mercedes acht opeenvolgende F1-wereldtitels bemachtigd, maar stelt dat het binnenhalen van buitenstaanders, zoals Poole, essentieel is om het team aan te passen en te laten gedijen. "Af en toe, als een bedrijf volwassen wordt, bepaalde processen en strategieën volgt en succesvol is, moet je een nieuw perspectief krijgen. Je moet het opschudden", gaat hij verder. "Het is niet zo dat je iets opnieuw wilt uitvinden, maar je wilt nagaan of de aannames van gisteren nog wel concurrerend genoeg zijn voor de toekomst. Daarom is het goed om iemand met een frisse blik te laten komen. Iemand die er op een neutrale manier naar kijkt. Dus van tijd tot tijd, zelfs als je succesvol bent, moet je externe mensen halen, om zo een volgende stap te zetten."