De Formule 1 streeft de afgelopen jaren naar meer diversiteit en gelijke kansen en hoopt binnen afzienbare tijd een vrouwelijke coureur in de koningsklasse te verwelkomen. In de zoektocht naar een vrouwelijke coureur die snel genoeg zou zijn voor de Formule 1 werd in 2019 de W Series opgericht. In deze klasse reden enkel vrouwelijke coureurs, waaronder de Nederlandse Beitske Visser. Dit kampioenschap leverde in drie jaar tijd slechts één kampioene: Jamie Chadwick. De Britse coureur kroonde zichzelf driemaal tot kampioen voordat de klasse in 2022 vanwege financiële problemen het seizoen vroegtijdig ten einde bracht. Sindsdien zijn er ook geen updates meer geweest over de toekomst van de W Series.

Om de zoektocht naar een vrouwelijke coureur voort te zetten is de F1 Academy in het leven geroepen. Deze klasse is net als de W Series alleen bedoeld voor vrouwelijke coureurs. De Formule 1 hoopt de coureurs op weg te helpen naar een carrière in de topklassen van de autosport, met als einddoel de Formule 1. Toch is daar ook nog het nodige om te doen, aangezien deze races niet live worden uitgezonden, terwijl dat bereik juist van belang is om jonge vrouwen aan te moedigen om een carrière in de autosport na te streven. Om daar toch in te slagen heeft de Formule 1 nu al besloten om de F1 Academy voor 2024 in het voorprogramma op te nemen.

Red Bull-teambaas Christian Horner staat achter dit nieuwe project in de zoektocht naar vrouwelijke coureurs. "Het is goed wat Stefano (Domenicali, F1-baas, red.) doet, met het initiatief om meer vrouwen aan te moedigen om een carrière in de autosport na te streven", zegt Horner in gesprek met Financial Times. "Het is jammer dat de W Series heeft gefaald, maar hopelijk zal Stefano's kampioenschap van de grond komen", doelt hij op de F1 Academy. "Steeds meer jonge vrouwen komen erachter wat de Formule 1 is en krijgen daar interesse in."

Horner stelt dat de Formule 1 diverser kan worden door op jonge leeftijd, in het kartstadium, meer mensen in de sport geïnteresseerd te maken. "Ik denk dat we dan een groter talentenpool zullen zien, zolang de steun er is om ze in de juniorklassen te begeleiden. Het is geweldig om meer vrouwen in de autosport te zien. Ik zie geen reden waarom zij niet op het hoogste niveau kunnen strijden", aldus de Red Bull-teambaas.

Red Bull staat bekend om het opleiden van jonge talenten en heeft ook dit jaar weer genoeg coureurs in het opleidingsteam, waaronder Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Enzo Fittipaldi, Isack Hadjar en de 14-jarige karter Enzo Tarnvanichkul. Daar zitten voorlopig nog geen vrouwelijke coureurs tussen, maar volgens Horner is het slechts een kwestie van tijd voordat het talententeam er eentje in het vizier krijgt. "We hebben er op dit moment géén. Vorig jaar hadden we een Japanse die redelijk getalenteerd leek. We houden het dus continu in de gaten. Maar in plaats van te kijken naar de huidige groep, kijken we naar 12- of 13-jarigen waarvan we een toestroom in de karts zien. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we er een identificeren", aldus Horner.