F1 Tech: Red Bull zet RB18 op dieet

Het is een publiek geheim dat de RB18 een van de zwaarste wagens op de grid is, naar verluidt zo’n tien kilogram boven het gewichtslimiet. De komende races worden diverse onderdelen vervangen door nieuwe versies, gemaakt van lichter - en dus duurder - materiaal. Een flinke aanslag op het budget, maar noodzakelijk om de kansen op de titel in leven te houden. Waar tien kilogram gewichtsbesparing zo’n drie tienden tijdwinst kan opleveren, hebben onze collega’s van Motorsport.com Italië berekend dat een gewichtsbesparing van een kilogram zo’n 200.000 tot 250.000 euro kost. Met het huidige budgetplafond geen sinecure.

Dat het team uit Milton Keynes er alles aan doet om elke duizendste aan tijdwinst te vinden, werd duidelijk in Albert Park. De eerste tekenen van gewichtsbesparing waren daar al te zien. De nieuwe voorvleugel was aerodynamisch onder handen genomen en, volgens de officiële uitleg aan de FIA, ook lichter gemaakt door het algehele volume en gewicht van het element aan te passen.

De veranderingen aan de endplates van de voorvleugel zijn duidelijk te zien wanneer we het nieuwe element vergelijken met de voorganger. Niet alleen de vorm van de endplate is aangepast, ook het design én de locatie van het vinnetje (in technische termen ‘diveplane’ genaamd). Deze aanpassingen hebben als doel om de luchtstroom richting de voorband te veranderen.

Onder de nieuwe reglementen zijn de teams zeer beperkt in wat zij kunnen veranderen aan de vormgeving van de endplate en de diveplane. De Formule 1 wil namelijk voorkomen dat er te veel vuile lucht langs en achter de bolides ontstaat, waardoor het lastiger wordt om elkaar te volgen. Overigens is de vormgeving van Red Bull niet nieuw: dit zagen we eerder al terug bij Alfa Romeo en Alpine.

Gewichtsbesparing bij Red Bull Racing

Red Bull gaat op andere delen van de auto nog een stapje verder om gewicht te besparen. Net zoals in Saudi-Arabië werden sommige delen gemonteerd zonder afwerking, dus zonder mooie verflaag. In deze fase van de strijd telt elk grammetje. En aangezien ook verf gewicht heeft, werd besloten om een deel van de zijkant simpelweg zonder verf te plaatsen. Dit zagen we ook bij sommige delen van de voorvleugel en rond de bevestigingspunten van de achtervleugel. Kortom: een mooie auto is leuk, maar een snelle auto is leuker.

Red Bull Racing RB18 met componenten zonder verf Foto: Giorgio Piola