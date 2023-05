F1 Tech: De details van de eerste 2023-upgrade van Ferrari

Zodra Formule 1-teams een update voor de vloer introduceren, zijn er altijd aspecten die buiten het zicht blijven. De meerderheid van de veranderingen worden namelijk doorgevoerd aan onderdelen van de vloer die wij niet kunnen zien, zoals de onderkant. Met dank aan het document voor de autopresentaties dat de teams voor ieder raceweekend moeten indienen, weten we echter dat Ferrari aanpassingen heeft gedaan aan het voorste en middelste deel van de vloer, terwijl ook de geometrie van de diffuser is aangepast. Ook de geoptimaliseerde vloerrand lijkt onderdeel te zijn van het nieuwe ontwerp, waarbij de omhoog gerolde sectie en het deel dat taps toeloopt richting het achterwiel subtiel anders zijn in Miami.

Ferrari SF-23 technical detail Foto: Uncredited

Ferrari is ook teruggekeerd naar de achtervleugel die slechts één, centraal gemonteerde pilaar en afgezaagde bovenkant heeft, nadat het in Azerbeidzjan gebruikmaakte van een versie die minder downforce genereert.

Aerodynamische tweaks AlphaTauri

Ook AlphaTauri heeft dit weekend enkele updates meegenomen. Aan de buitenkant van de voorvleugel is het profiel gereviseerd om zo samen te werken met de twee nieuwe downwash winglets, die er vlak boven gemonteerd zijn op de endplate. Deze oplossing lijkt sterk op de versie die zusterteam Red Bull, Mercedes en Haas gebruiken op hun respectievelijke bolides. De winglets verbeteren de luchtstroom rond de voorband, wat de prestaties verder stroomafwaarts verbetert.

AlphaTauri AT04 front wing Foto: Uncredited

Er is ook een verandering aan de assemblage van de spiegels (zie hieronder), die hierdoor meer is gaan lijken op de oplossing van Aston Martin. De behuizing van de spiegel wordt nu zowel aan de boven- als onderkant geflankeerd door een lamel, in plaats van alleen aan de bovenkant.

AlphaTauri AT04 mirror comparison Foto: Uncredited

Volgens het team verbetert dit het gedrag van de luchtstroom rond de assemblage. Ook verbetert dit het genereren van outwash om de impact van de turbulentie van de voorwielen te verminderen, terwijl dit het zog van het spiegelglas moet verminderen door erachter een lokale upwash te genereren. Dit moet resulteren in een lokale verbetering van de prestaties van de oppervlakken van de sidepods, wat stroomafwaarts ook weer tot betere prestaties moet leiden.