Het seizoen 2023 heeft de eerste vier races nog geen ware klassiekers opgeleverd. Het dieptepunt kwam in Baku, waar zowel de sprintrace als de Grand Prix weinig inhaalacties boden. Er werd naar van alles gewezen als oorzaak: meerdere coureurs klaagden over de kortere DRS-zone terwijl Carlos Sainz de mentaliteit van de coureurs aanstipte. Na de race stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de huidige generatie Formule 1-bolides, met het grondeffect, 'allemaal shit' zijn en dat het erom gaat 'wie de minst waardeloze auto' heeft. Bovendien vindt hij dat er gekeken moet worden hoe in de toekomst dit soort 'saaie races voorkomen kunnen worden'.

Alpine-coureur Pierre Gasly wil nog niet geloven aan dat soort stellige uitspraken en vindt dat dit seizoen na vier races nog wat tijd moet krijgen om meer spanning op te leveren. "Alsof je naar de bioscoop gaat en na vijftien minuten oordeelt dat de film shit is, terwijl het laatste anderhalf uur geweldig is... Het is niet eerlijk om zo'n bewering te doen", stelt Gasly. "Je moet dit seizoen wat meer tijd geven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig aandacht schenk aan de strijd vooraan om het kampioenschap, omdat wij daar niet aan meedoen. In het middenveld is het rond de vierde, vijfde en zesde positie zeer spannend en elk weekend zijn er zeer kleine verschillen, dat houdt ons elke week scherp."

"We kunnen niet rustig aan doen", vervolgt de Fransman. "We kunnen geen dag vrijaf nemen, omdat het zeer uitdagend is. Als je naar de titelstrijd kijkt, zie je een duidelijke trend dat Red Bull behoorlijk dominant is. Maar dat kan veranderen. Ferrari en Mercedes zullen updates meenemen. We moeten het wat meer tijd geven. Maar ik focus me vooral op onze gevechten en het werk dat wij moeten verzetten."

Volgens Gasly zijn er 'verschillende redenen' waarom het dit jaar voor de coureurs lastiger is om andere auto's te volgen en in te halen. "In Baku hadden we een kortere DRS-zone, dat hielp niet omdat het dit jaar lastiger is om te volgen. De auto's gaan sneller en er wordt meer aan de aero gewerkt. We blijven altijd maar pushen, maar hoe meer je pusht, hoe lastiger het wordt om elkaar te volgen. Dat de DRS-zones worden ingekort, helpt niet voor wat betreft het aantal inhaalacties. We hebben het vorige week bij de drivers' briefing besproken en zullen het dit weekend ook bespreken: we willen de DRS-zones houden zoals deze vorig jaar waren, niet inkorten. Ik ben er niet zo happig op om grote conclusies te trekken na slechts een paar raceweekenden. De circuits verschillen totaal van elkaar. Dus we moeten het iets meer tijd geven", aldus de Alpine-coureur.