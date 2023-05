Wolff: "Contractonderhandelingen met Hamilton niet ingewikkeld"

Lewis Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het Mercedes Formule 1-team en heeft meermaals aangegeven dat hij 'tot het einde' door wil gaan bij het Duitse merk met de ster. De zevenvoudig wereldkampioen voelt zich thuis bij het team en wil niet denken aan een overstap. Toch namen de twijfels over de toekomst van Hamilton bij Mercedes de afgelopen tijd toe, aangezien de prestaties van het team wat tegenvallen. Bovendien loopt het contract van de Brit dit jaar af, waardoor er nog meer vraagtekens zijn.

Toch wijst alles er voorlopig op dat Hamilton doorgaat bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff geeft namelijk aan dat er geen sprake is van een ingewikkelde onderhandeling en is ervan overtuigd dat het tot een nieuwe deal komt. "We werken al elf jaar samen en elke keer dat we het over Lewis' contract hebben, gaat het er een halfjaar over waar we staan, wat gebeurt er?", zegt Wolff. "We blijven dezelfde dingen zeggen. We gaan gewoon door. Het zijn geen ingewikkelde onderhandelingen, het is gewoon een andere tijdlijn en wat andere getallen. We werken eraan. Het gaat heen en weer. Uiteindelijk zullen we wat tekenen", weet de Oostenrijker zeker.

Onlangs gaf Wolff al aan dat hij niet aan een plan B durfde te denken voor het geval Hamilton toch besluit te stoppen. "Het klinkt misschien naïef, maar ik heb echt moeite om aan een plan B te denken, aangezien plan A nog steeds mijn favoriet is. Ik wil niet met andere coureurs in gesprek gaan omdat ik blij ben met de huidige coureurs, dat staat vast. Op dit moment is er geen plan B. Het is Lewis."

Wel maakte Wolff duidelijk dat zijn team andere coureurs op de radar heeft staan. Een daarvan is Charles Leclerc, die bij Ferrari een contract tot eind 2024 heeft. De Monegask hoeft echter niet dit jaar al op een telefoontje van Mercedes te rekenen. "Charles is een supergozer en, voor de lange termijn, iemand die je altijd op je radar moet hebben", zei Wolff. "Dat is duidelijk. Maar niet voor de korte of middellange termijn. Hij is volgens mij 100 procent toegewijd en loyaal aan Ferrari met zijn contract. Op diezelfde manier zijn wij 100 procent toegewijd om tot een overeenkomst te komen met Lewis."