F1-teams maken zich nog steeds zorgen over legaliteit motoren

Vorig jaar was er veel te doen om de legaliteit van de Ferrari-motor. Het Italiaanse team zou de fuel flow-meter zodanig hebben gemanipuleerd dat de pieken in de brandstoftoevoer hoger konden uitkomen dan de 100 kilogram per uur die maximaal is toegestaan. De FIA stelde een onderzoek in naar de Ferrari-krachtbron, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat niet bewezen kon worden dat de renstal uit Maranello de regels had overtreden. Desalniettemin werd er een schikking getroffen met Ferrari, waarvan de details geheim dienen te blijven, waarmee enigszins de suggestie werd gewerkt dat het team wel degelijk fout bezig was.

Om nieuwe controverse rond de motoren te voorkomen, heeft de FIA voor dit jaar extra sensoren aan alle power units toegevoegd: eentje om de fuel flow te monitoren en eentje om de hoeveelheid stroom te controleren. De data van beide is versleuteld, zodat de teams de metingen niet zelf kunnen uitlezen, wat het lastig maakt om deze positief te beïnvloeden. Tombazis, Head of Single-Seater Matters van de FIA, is blij met de extra sensoren, maar merkt op dat de teams nog steeds met veel wantrouwen naar de concurrentie kijken.

"Ik denk dat de extra sensoren die we geïntroduceerd hebben, goed werken", laat Tombazis weten. "Ik denk dat men nu meer vertrouwen heeft in de metingen die wij als FIA uitvoeren. Maar we krijgen nog altijd informatie doorgespeeld van teams die bezorgd zijn dat een ander team iets aan het doen is. Bijna wekelijks komt er wel iets binnen. Een deel daarvan is misschien gebaseerd op paranoia of angst, maar een deel kan ook een kern van waarheid bevatten. Op basis van hoe waarschijnlijk het is dat een claim terecht is, geven we alles een bepaalde prioriteit mee. Daarna kijken we ernaar en komen we tot een beslissing."

Tombazis heeft tot op heden geen gekke dingen gezien bij de 2020-motoren. "Volgens mij zijn er op dit moment geen zaken die een grote bron van zorg zijn als het gaat om een mogelijke overtreding van de regels. Al zijn er wel een paar kleine dingen waar we nog naar moeten kijken", houdt de Griek het spannend.

Met medewerking van Jonathan Noble