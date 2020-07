Binotto over crisis Ferrari: Mensen ontslaan is niet het antwoord

Het is stilaan een traditioneel fenomeen. Bij het begin van dit Formule 1-seizoen is gebleken dat Ferrari deze winter de plank mis heeft geslagen, en dan begint het in de omgeving van Maranello al snel te donderen. De nieuwe SF1000 van het team is door aerodynamische problemen en door een minder sterke motor niet opgewassen tegen de bolide van Mercedes. In de Italiaanse pers wordt de druk op het team daarom andermaal opgevoerd: verschillende toplui binnen het team zouden moeten vrezen voor hun job, waaronder teambaas Mattia Binotto.

Om voor de hand liggende redenen is Binotto niet bepaald voorstander van een ontslagronde. Op de website van Ferrari roept Binotto het bedrijf op tot geduld om de bestaande organisatie te versterken. "Ik heb vertrouwen in de mensen die bij het team werken. We zijn een lang proces gestart dat zou moeten leiden tot een nieuwe, winnende cyclus", aldus Binotto, die oproept tot geduld. "Het zal een tijdje duren, maar het hele bedrijf begrijpt en steunt deze visie. Daarom vind ik de verhalen die de ronde doen amusant. Door mensen te ontslaan maak je de wagen niet sneller."

Omdat de technische reglementen voor 2021 hetzelfde blijven zal Ferrari wel de problemen met de huidige wagen moeten oplossen, zodat het volgend jaar niet nog een keer misgaat. Ferrari probeert nu te achterhalen waar het met het huidige ontwerp is misgegaan. Mogelijk moet het team het volledige design herzien, al mogen teams door de huidige beperkingen niet alle vlakken van hun wagen ontwikkelen en moeten ze keuzes maken. "

"Na drie races is het duidelijk dat we in veel slechtere staat zijn dan we hadden verwacht en we moeten onmiddellijk reageren", beseft Binotto. "Het hele project moet opnieuw worden bekeken, binnen de huidige limieten van de reglementen. Er is in de Formule 1 geen toverstaf, maar we zullen de zeilen bij moeten zetten om het schip te keren, zowel op de korte als de lange termijn. We moeten ook onze organisatie bekijken om onze werkmethodes te verbeteren en te versterken waar dat nodig is."