Hakkinen twijfelt of Red Bull gat met Mercedes kan dichten

Mercedes staat na drie Grands Prix in 2020 op drie overtuigende overwinningen en in beide kampioenschappen heeft de renstal al een forse voorsprong opgebouwd. Bij de coureurs is Max Verstappen de naaste belager van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, terwijl Red Bull Racing dat is bij de teams. Met een tweede en vijfde plek scoorde het Oostenrijkse team na Mercedes ook de meeste punten in Hongarije en Hakkinen concludeert daaruit dat Red Bull de naaste belager is van Mercedes.

“Er bestaat geen twijfel over dat dit team de meeste potentie heeft om Mercedes dit seizoen aan te vallen”, zegt Hakkinen in zijn vaste column voor Unibet. Hij plaatst daar wel meteen een kanttekening bij. “Dat kan alleen als ze een grote sprong weten te maken met het chassis en de motor. Het gaat veel werk kosten om Mercedes bij te halen, en ik weet gewoon niet zeker of daar genoeg tijd voor is in dit uitgestelde en zeer ingekrompen seizoen.”

De wereldkampioen van 1998 en 1999 ziet de opkomst van Racing Point als een ‘strategisch zeer belangrijke’ ontwikkeling. Het team van Lawrence Stroll gaat vanaf 2021 als Aston Martin door het leven en heeft nauwe banden met Mercedes, mede doordat Mercedes-teambaas Toto Wolff aandelen heeft in Aston Martin. “Dit houdt mogelijk in dat Ferrari en Red Bull Racing tegenover een sterk paar strategische partners staat met Mercedes en Aston Martin, en we zien al tekenen van hoe voordelig deze samenwerking is”, ziet Hakkinen. “Nu Ferrari een minder competitieve auto heeft en Red Bull ook problemen heeft, moeten ze naast Mercedes ook Racing Point zien te verslaan.”

Dat is het gevolg van allerlei zaken die achter de schermen plaatsvinden en die volgens Hakkinen typerend zijn voor hoe de Formule 1 in elkaar zit. “Het is zowel een sportieve als een zakelijke strijd. De coureur moet voluit gaan, maar naast het racen hebben zakelijke deals tussen teams, aandeelhouders, motorleveranciers en fabrikanten een significante invloed op de sport. Ferrari en Red Bull hebben op elk vlak werk aan de winkel als zij Mercedes in de nabije toekomst consistent willen aanvallen.”