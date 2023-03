F1-team met focus op gendergelijkheid wil in 2026 debuteren

Onder de naam Formule Equal wil de formatie de Formule 1 instappen. De bedoeling is dat helft van alle werknemers uit mannen bestaat en de andere helft uit vrouwen. Naar verluidt gaat de renstal werken vanuit een niet nader genoemde Golfstaat, waarbij het vermoedelijk gaat om Saudi-Arabië. Dit alles moet gebeuren onder leiding van voormalig BAR-teambaas Craig Pollock. Hij onthulde deze plannen dinsdag in een interview met CNN. Volgens de Brit is de grootste ambitie van het team om ervoor te zorgen dat vrouwen in diverse functies in F1 komen.

Formule Equal is de voorlopig laatste potentiële kandidaat die zijn plannen publiekelijk maakt, nadat de FIA begin februari de inschrijving opende voor potentiële nieuwe F1-teams die vanaf 2025, 2026 of 2027 willen toetreden. Onder meer Andretti heeft zich ingeschreven. Ook Hitech, actief in de opstapklassen, en het Franse Panthera Team Asia zouden zich naar verluidt hebben aangemeld.

"De opbouw van een gloednieuw Formule 1-team, met de ambitie om vrouwen kansen te bieden om de top van de autosport te bereiken, is al bijna vier jaar aan de gang", zegt de Britse zakenman tegen de Amerikaanse nieuwszender. "Het idee is om een F1-renstal op te zetten die voor vijftig procent uit vrouwen en voor vijftig procent uit mannen bestaat. Dat is heel lastig te realiseren bij een bestaande formatie, maar gaat makkelijker met een schone lei."

Pollock voegt daaraan toe dat het geweldig zou zijn om deze verhouding door te trekken naar de line-up, maar weet dat er op dit moment geen vrouwelijke coureurs zijn die het benodigde aantal punten voor een superlicentie hebben. "Het zou fantastisch zijn om een vrouwelijke F1-coureur te hebben", gaat hij verder. "De realiteit is dat je een bepaald aantal punten moet hebben voor een superlicentie om plaats te mogen nemen in een Formule 1-auto. Ik kan dus niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar we houden alles in de gaten. Ik hoop voor de vrouwen dat dit gaat lukken. Maar ik wil wel duidelijk maken dat dit niet alleen gaat om vrouwen in F1 te laten rijden. Het gaat om het hele team, zelfs tot op directieniveau als dat kan. We willen een F1-team met gelijke kansen voor mannen en vrouwen."

De oud-teambaas gaat niet in op de vraag of Saudi-Arabië betrokken is bij de plannen, maar liet wel weten dat er momenteel gesprekken gaande zijn met een land uit die regio in een poging het team in het Midden-Oosten te vestigen. Hij noemde met name de vliegverbindingen aldaar een voordeel, ook omdat F1 al naar Doha en Abu Dhabi reist.