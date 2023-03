'Ferrari plant grote upgrade SF-23 voor thuisrace op Imola'

Vorig jaar kwam Ferrari nog sterk uit de startblokken onder het nieuwe technische reglement, maar in de loop van het seizoen slaagde Red Bull Racing erin om de Scuderia te passeren en afstand te nemen. Het team hoopte in 2023 opnieuw sterk te kunnen starten en langer te kunnen vechten met Red Bull, maar vooralsnog loopt het allemaal niet lekker. De SF-23 heeft in de eerste twee races van het seizoen nog niet gebracht waar Ferrari op hoopte. Niet alleen is Red Bull ogenschijnlijk nog verder buiten bereik geraakt, ook Aston Martin en Mercedes lijken momenteel sterker te zijn in de races.

In Maranello wordt druk gewerkt aan verbeteringen voor de SF-23 en inmiddels zijn er plannen voor een uitgebreid upgradepakket. Gezien de drie weken zonder race na de aankomende GP van Australië lijkt de race in Azerbeidzjan een mooi moment om zo'n omvangrijk pakket nieuwe onderdelen te introduceren. Ferrari heeft echter iets meer tijd nodig om de onderdelen te produceren en mikt zodoende op introductie tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna, die op het thuiscircuit Enzo e Dino Ferrari in Imola wordt verreden. Dat melden onze Italiaanse collega's van Motorsport.com. Het doel van de upgrade is naar verluidt niet zozeer om Red Bull te achterhalen, maar om in ieder geval het tweede team in de pikorde te worden.

Andere sidepods onderdeel van upgradepakket

De upgrade die Ferrari in Imola wil introduceren, bestaat uit ingrepen op diverse delen van de auto. Zo is de Scuderia bezig met de ontwikkeling van een nieuwe, aangepaste vloer. Ook de achterwielophanging moet op de schop om te voorkomen dat de auto tijdens het accelereren inzakt aan de achterkant. De visueel meest opvallende verandering gaat echter plaatsvinden bij de sidepods. Ferrari koos daarmee tot dusver voor een unieke aanpak met een soort badkuip aan de bovenkant, maar succesvol is de keuze in 2023 nog niet gebleken.

Het is nog niet duidelijk of het team op dit vlak de weg van Red Bulls RB19 en het downwash-concept gaat bewandelen, maar Ferrari mikt er in ieder geval op dat de SF-23 na de veranderingen dichter bij de grond kan worden afgesteld. Momenteel merken Carlos Sainz en Charles Leclerc de gevolgen van porpoising zodra de bolide laag wordt afgesteld. Daardoor wordt de bolide voorzien van meer bodemspeling, al gaat dat ten koste van de downforce die opgewekt wordt. Dat heeft op zijn beurt weer nadelige gevolgen voor de bandenslijtage, een ander vlak waarop Ferrari tot dusver minder goed presteert dan de belangrijkste concurrenten.