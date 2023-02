FIA-president Mohammed Ben Sulayem deelde een maand geleden mee een zogenaamde Call for Expressions of Interest te willen lanceren, om te inventariseren hoeveel interesse er is in een plek op de Formule 1-grid. Andretti en General Motors maakten kort daarop hun gezamenlijke plannen bekend om onder de naam Cadillac in de koningsklasse te stappen.

Vanaf donderdag kunnen teams die wel oren hebben naar F1-deelname zich officieel melden bij de autosportbond. De FIA zal alle inschrijvingen vervolgens beoordelen. Nieuwe teams moeten namelijk aan een flink aantal criteria voldoen. Zo wordt gekeken of een team over voldoende technische capaciteiten en financiële middelen beschikt, in staat is om voldoende financiering bijeen te brengen om competitief deel te kunnen nemen, genoeg mankracht en ervaring hebben en last but not least moet een team van toegevoegde waarde zijn voor de Formule 1 als geheel. Voor het eerst wordt potentiële toetreders ook gevraagd om aan te geven om hoe zij in 2030 CO2-neutraal denken te kunnen opereren - iets wat F1 zich tot doel heeft gesteld - en hoe zij hun deelname zullen gebruiken om een positieve impact te maken op de maatschappij.

“Het wereldkampioenschap Formule 1 maakt een ongekende groei door. Het heeft nog nooit zo’n grote aantrekkingskracht gehad. De FIA gelooft dat dit de juiste omstandigheden zijn voor partijen die interesse hebben om in het kampioenschap te stappen, om formeel hun belangstelling kenbaar te maken”, laat Ben Sulayem bij de lancering van het inschrijvingsproces weten. “Voor het eerst vragen we kandidaten ook hoe zij kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de FIA en hoe ze de sport zullen gebruiken om een positieve maatschappelijke impact te hebben. Het proces is een logische volgende stap, na de positieve reacties die we hebben gekregen op het nieuwe motorreglement voor 2026. Zo heeft het Audi doen besluiten om in de Formule 1 te stappen en is er ook belangstelling van andere potentiële deelnemers gekomen.”

Het inschrijvingsproces voor nieuwe F1-teams loopt waarschijnlijk tot 30 april. Een beslissing of er vervolgens één of twee teams - tot en met 2025 geldt een maximum van twaalf - aan de grid worden toegevoegd, zou dan voor 30 juni kunnen worden genomen. Eventuele nieuwe teams zouden dan in 2025, 2026 of 2027 kunnen instappen. Het definitieve besluit over het toekennen van een elfde of twaalfde startbewijs ligt overigens niet alleen bij de FIA, de F1-organisatie moet het licht ook op groen zetten en de tien bestaande teams hebben eveneens een vinger in de pap.