Panthera Team Asia werkt aan inschrijving voor Formule 1-deelname

Een week geleden opende de FIA een Call for Expressions of Interest, waarmee de internationale autosportbond op zoek gaat naar maximaal twee nieuwe teams die in 2025, 2026 of 2027 hun entree zouden kunnen maken in de koningsklasse van de autosport. Eerder was al duidelijk dat Andretti langs deze weg in de Formule 1 hoopt te kunnen komen met het Amerikaanse automerk Cadillac.

De selectieprocedure voor nieuwe F1-teams uitgelegd: Hoe ziet het inschrijvingsproces van de FIA voor nieuwe F1-teams eruit?

Op donderdag verschenen er berichten in de media dat er nog een andere partij voornemens is om zich in te schrijven: Panthera Team Asia. Mede-oprichter en beoogd teambaas Benjamin Durand bevestigt aan Motorsport.com dat dit het geval is. “We zijn momenteel bezig om onze Expression of Interest af te ronden”, laat hij weten.

Panthera Team Asia is al sinds 2019 aan het kijken of zij in de Formule 1 kan stappen. Destijds gaf Durand, die diverse leidinggevende functies heeft gehad bij verschillende raceteams - waaronder SMP Racing en JMB Racing - en technisch manager is geweest bij de Speedcar Series, tegenover Motorsport.com aan dat er in Silverstone reeds een kleine groep engineers aan het werk was om voorbereidingen te treffen voor een F1-entree.

Achter het project zit ook Michel Orts, die een juridische achtergrond heeft en zelf als coureur actief is geweest in de GT-racerij. De Fransman deed eerder in 2017 een poging om op de F1-grid te komen onder de naam China F1 Team Racing. Net als toen hoopt men met de teamnaam vooral de interesse te wekken van investeerders en sponsors uit Azië, waar Durand en Orts een grote groeimarkt zien.

De deadline voor de inschrijving staat vooralsnog op 30 april 2023. De FIA hoopt vervolgens voor 30 juni een beslissing te nemen over welke partijen in aanmerking komen voor F1-deelname. De Formule 1 heeft zelf echter ook nog een aantal voorwaarden waar een nieuw team aan moet voldoen. Zo moeten nieuwkomers 200 miljoen dollar kunnen betalen aan de bestaande teams, ter compensatie voor het feit dat de F1-opbrengsten onder meer spelers moeten worden verdeeld.