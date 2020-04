F1 overweegt systeem met 'tokens' voor doorontwikkeling 2020-auto

De coronacrisis betekent naast veel persoonlijk leed ook veel economische malaise. De Formule 1 vormt daarin geen uitzondering. Niet rijden betekent immers geen inkomsten. Zo komen er bijvoorbeeld geen TV-gelden binnen. In een wereld waarin teams al weinig vet op de botten hebben en erg afhankelijk zijn van 'cashflow' (lees: geld rondpompen) komt deze klap extra hard aan. En dus zijn er harde maatregelen nodig om de pijn te verzachten en alle teams in leven te houden.

Teams zitten niet op één lijn

De voornaamste ingreep is het opschorten van de nieuwe technische reglementen. Deze zouden eerst in 2021 ingaan, maar de invoering daarvan is uitgesteld tot 2022. Het betekent dat teams het 2020-chassis volgend jaar nogmaals moeten gebruiken. Kostentechnisch een stap in de goede richting, maar nog zeker niet genoeg. Want de doorontwikkeling van allerlei andere onderdelen kan alsnog klauwen met geld kosten. Om ook dat aspect binnen de perken te houden, bespreken teams nu welke onderdelen men qua doorontwikkeling nog meer moet 'bevriezen'.

Maar juist daar komen we bij een pijnpunt aan de virtuele onderhandelingstafel. Want niet alle teams willen even ver gaan. Zo pleiten bepaalde formaties voor een ontwikkelingsstop voor versnellingsbakken, maar wil Red Bull Racing naar verluidt een inhaalslag maken en Mercedes qua ontwerp van de bak achterna. Het geeft eens te meer aan dat teams niet op één lijn zitten en dat waarschijnlijk ook niet zullen komen. Een salomonsoordeel ligt derhalve voor de hand. Meer concreet spreekt men momenteel over een systeem met zogenaamde tokens. Dit kan gezien worden als een aantal jokers die teams naar eigen wens mogen inzetten voor de doorontwikkelen. Iedereen mag binnen de geschetste kaders zijn of haar eigen afweging maken en prioriteiten stellen.

Teruggrijpen op een oud systeem

Maandag hebben alle teambazen samen met F1-voormannen Chase Carey en Ross Brawn en FIA-president Jean Todt over dit voorstel gesproken. Men grijpt eigenlijk terug op een systeem dat we nog kennen uit de begindagen van het hybride-tijdperk. Toen kregen motorleveranciers eveneens tokens toegewezen. Elke motorische ingreep kostte volgens een verdeelsteutel een bepaald aantal tokens, waarna teams hun jokers zelf mochten inzetten en de componenten naar keuze mochten doorontwikkelen. In 2017 werd het systeem echter alweer in de ban gedaan: motorleveranciers kregen toen de vrije hand, om in te kunnen lopen op het dominante Mercedes.

Maar in een tijd waarin kostenbesparing noodzakelijker is dan ooit tevoren, staat het systeem met de tokens weer hoog op de agenda. Ditmaal gaat het niet alleen om de motor, maar om de hele 2020-auto. Er zal opnieuw een soort verdeelsleutel moeten komen, waarin staat hoeveel tokens het doorontwikkelen van een bepaald onderdeel kost. Daarnaast moet men gezamenlijk vaststellen hoeveel tokens teams überhaupt ter beschikking krijgen. Nieuw voer voor politieke spelletjes dus.

Minder windtunneltests

Naast het systeem met tokens is de FIA ook van plan om de Aerodynamic Testing Restrictions verder aan te scherpen. Dat betekent in de praktijk dat het gebruik van windtunnels nog verder dan nu al het geval is aan banden wordt gelegd. Het moet al met al leiden tot verdere kostenreductie in deze tijden van corona, voor veel teams in zwaar weer geen overbodige luxe.

Met medewerking van Adam Cooper

