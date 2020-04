Mercedes F1 gebruikt fabriek voor productie beademingsapparatuur

Personeelsleden van de Mercedes-AMG High Performance Powertrain-firma hebben de afgelopen weken samengewerkt met engineers van University College London om machines te ontwerpen die goedgekeurd konden worden door de medische zorg (NHS) in Verenigd Koninkrijk. Het apparaat, dat bekendstaat als de UCL-Ventura, is geëvalueerd door verschillende academische ziekenhuizen in Engeland en de overheid heeft inmiddels 10.000 van dergelijke apparaten besteld.

Vanwege een tekort aan machines om de UCL-Ventura te maken heeft Mercedes besloten de volledige fabriek in Brixworth, die doorgaans gebruikt wordt voor het ontwerpen en ontwikkelen van Formule 1-motoren, om te bouwen voor de productie van de beademingsapparatuur. Dit is nodig om te kunnen anticiperen op de verwachte piek van het aantal besmettingsgevallen van het coronavirus.

“Na een bestelling van 10.000 apparaten door de overheid in het Verenigd Koninkrijk, produceren we dergelijke apparaten nu met een tempo van 1.000 per dag in ons HPP Technology Centre in Brixworth”, schreef men in een persbericht. “Op dit moment worden veertig machines, die normaal gebruikt worden voor het produceren van zuigers en turbo’s, ingezet om de CPAP-apparaten te produceren. De volledige faciliteit in Brixworth is omgebouwd om hieraan te kunnen voldoen.”

Mercedes heeft het ontwerp en de productie van het apparaat vrijgegeven voor andere fabrikanten. Petronas, de titelsponsor van het Mercedes F1-team, heeft aangekondigd dat het dergelijke apparaten gaat maken die in Maleisië gebruikt kunnen worden. “Sinds de start van dit project hebben we een groot aantal verzoeken gekregen over deze CPAP-apparaten”, zei Mercedes HPP-baas Andy Cowell. “Door de specificaties voor het ontwerp en de productie openbaar te maken kunnen bedrijven over de hele wereld deze apparatuur op hoog tempo produceren om te strijden tegen het coronavirus.”

Met nog eens zes andere Formule 1-teams uit het Verenigd Koninkrijk is Mercedes aangesloten bij ‘Project Pitlane’, een samenwerkingsverband waarmee men de strijd tegen het coronavirus wil ondersteunen.

Met medewerking van Luke Smith