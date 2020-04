Hoe de FIA het gebruik van Formule 1-windtunnels controleert

Vanwege de coronacrisis heeft de Formule 1 besloten om de zomerstop naar voren te halen. Als gevolg daarvan zijn tal van Formule 1-teams nu al begonnen aan de zogenaamde shutdown. Dat is een verplichte vakantie van drie werkweken waarin de operationele afdelingen van teams niet mogen werken. Normaal valt deze shutdown in de periode tussen de Hongaarse en de Belgische Grand Prix, maar in 2020 is alles anders. Ook het gebruik van windtunnels is strict verboden gedurende deze periode.

Dankzij de coronacrisis is de introductie van het Formule 1-reglement voor 2021 uitgesteld naar 2022. Bovendien mogen teams zich tot februari 2021 niet bezighouden met de ontwikkeling van het nieuwe concept. Maar hoe worden teams gecontroleerd als ze na de verplichte shutdown de draad weer oppakken en gebruikmaken van de windtunnels?

Motorsport.com legde deze kwestie voor aan AlphaTauri-teambaas Franz Tost. “De FIA controleert het gebruik van de windtunnel door middel van video’s en foto’s van de binnenkant”, zegt Tost, die vanwege de lockdown in Italië vastzit in zijn appartement. “Het betekent dat je de 2022-wagen niet in de windtunnel kunt zetten omdat deze er simpelweg helemaal anders uitzien. Dat zou je meteen opmerken.”

FIA controleert foto, video en data

Het is niet zo dat de FIA op ieder gewenst moment mee kan kijken, relativeert de Oostenrijker: “Maar de FIA kan foto’s opvragen van welke auto we nu in de windtunnel hebben staan. Ze kunnen ook checken welk model we getest hebben.” Je kunt zeggen dat het een fraude-gevoelig systeem is, maar Tost vervolgt: “Ze zien ook de data, alles [de foto’s en video’s] moet corresponderen met de data.”

Zelfs al zou een teambaas de FIA om de tuin willen leiden, het risico dat iets dergelijks op een dag uitlekt via bijvoorbeeld een klokkenluider is simpelweg te groot. Tost: “Geen enkel team kan zich veroorloven om zo om te gaan met de makers van het reglement. Dat komt omdat er simpelweg te veel mensen bij betrokken zijn. Wanneer er een model in de windtunnel staat zijn de makers van het model daar in eerste instantie bij betrokken. Dan hebben we nog het personeel dat de windtunnel operationeel houdt. Dan heb je het al over tien mensen die ervan zouden weten. Niemand zal een dergelijk risico nemen.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll