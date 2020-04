OTD in 1998: 13-jarige Hamilton tekent contract bij McLaren

Vandaag de dag is hij – zeker nu er niet geracet wordt – onderwerp van soms heftige discussies of hij nu wel of niet tot de beste coureurs aller tijden behoort, maar er was een tijd dat ook Lewis Hamilton niet meer was dan zomaar een jochie met een droom.

Die droom begint met een op afstand bestuurbare raceauto. De vijfjarige Hamilton is erg handig met het stuk speelgoed en doet met het apparaat zelfs mee aan wedstrijdjes. Tot zover is er nog niet veel aan de hand, maar tijdens een vakantie op Ibiza mag Hamilton van zijn vader een rondje rijden in een kart. Hamilton is verkocht en eenmaal weer thuis in Engeland gaat hij verder met karten.

Als blijkt dat hij er steeds meer handigheid in krijgt, koopt zijn vader voor zijn verjaardag een echte 60cc kart waarmee Lewis het nabijgelegen circuit Rye House onveilig maakt. Hamilton blijkt een ‘natural’, wint direct races en wordt al gauw opgemerkt.

Beroemd is de anekdote waarin een negenjarige Hamilton toenmalig McLaren-chef Ron Dennis tegenkomt en uitlegt dat hij ooit eens voor zijn stal in de Formule 1 zal rijden. Dennis zou daarop hebben geantwoord: “Bel me over tien jaar nog maar eens terug, dan kijken we of we wat kunnen regelen.”

Vier jaar later – veel eerder dan de Hamiltons en Dennis kunnen bedenken – is het echter al zover: Hamilton maakt steeds meer naam op de kartcircuits iets was Dennis niet ontgaat. Hij legt hem begin 1998 naar verluidt een tienjarig contract voor waarin een clausule voor een F1-stoeltje is opgenomen. Hamilton gaat akkoord en op 3 april 1998 tekent zijn vader het contract dat Lewis onderdeel maakt van het Young Driver Programme van McLaren. De rest is geschiedenis.

Hamilton viert zijn eerste wereldtitel: