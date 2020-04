Silverstone staat open voor organisatie van meerdere F1-races

Gisteren nog liet Silverstone weten dat het pas eind deze maand definitief een beslissing neemt over het al dan niet doorgaan van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Opmerkelijk, want tennistoernooi Wimbledon besloot eerder deze week dat het komende zomer niet doorgaat.

Silverstone-directeur Stuart Pringle legt aan Sky Sports uit waarom het circuit dat voorbeeld niet volgt: “Er zijn twee redenen. Ten eerste is Silverstone [en de Britse GP] één ronde van een wereldwijd kampioenschap. Er is een aantal races uitgesteld en één afmelding [Monaco]. Er wordt nu geprobeerd om een nieuw seizoen in elkaar te breien. Wij zijn daar één onderdeel van en we moeten de Formule 1 de kans geven om dat te regelen.”

Daarnaast heeft Silverstone geen haast, aldus Pringle. “We kunnen ze de tijd geven. We zijn geen stratencircuit, we hebben vaste voorzieningen en een ongelooflijk ervaren ploeg medewerkers. We weten wat doen dus we kunnen de hele maand april de tijd nemen.”

Silverstone ligt midden in het gebied waar zeven van de tien Formule 1-teams een fabriek hebben, en dat werpt de vraag op of het circuit niet meerdere races kan organiseren. “De meeste teams zitten inderdaad op steenworp afstand, dus logistiek zou het vrij probleemloos kunnen. We hebben een vaste infrastructuur, de medewerkers kunnen ’s avonds gewoon naar hun eigen huis. Als wij zo kunnen helpen dan is dat prima”, aldus Pringle die er overigens aan toevoegt dat Silverstone geen licentie heeft om tegen de klok in verreden te worden en dat dat dus geen optie is.