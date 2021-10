F1 niet van plan om sprintrace op te nemen in vaste GP-format

Op de donderdag van de Grand Prix van de Verenigde Staten werden de resultaten van het wereldwijde F1-fanonderzoek, georganiseerd door Motorsport Network en Nielsen Sports, gepresenteerd. In de enquête werd ook gevraagd naar de sprintraces, waarmee de Formule 1 dit jaar voor het eerst experimenteert. Op Silverstone en Monza werd voor het eerst op zaterdag een korte race verreden, later dit seizoen volgt een derde experiment in Brazilië. Komend jaar wil de Formule 1 zo’n zes sprintraces op de kalender opnemen.

De fans zijn echter niet overtuigd. Uit het onderzoek bleek dat slechts 7 procent vindt dat de sprintraces de show verbeteren. Liefst 60 procent ziet het niet zitten om elke GP van dit nieuwe format gebruik te maken. “De cijfers zijn veelzeggend”, reageert F1-topman Stefano Domenicali op de resultaten. “We zien de gemengde reacties van de meer traditionele fans, die minder blij zijn met de verandering. De nieuwe fans daarentegen zijn juist heel erg blij om verandering te zien. Daarom, op basis van het onderzoek, denken we er niet eens aan om bij alle Grands Prix een ander format te introduceren. We denken een vast aantal te kunnen organiseren, dat zal rond de zes sprintraces zijn. We werken met de teams samen om veranderingen aan te brengen om de kwaliteit te verbeteren.”

De Formule 1 gaat in de wintermaanden de opzet van de sprintraceweekends onder de loep nemen. Mogelijk wordt de sprintrace een losstaand evenement die niet van invloed is op de startopstelling voor de Grand Prix.

Geen reversed grid in de Formule 1

Een ander concept waar de fans hun ongenoegen over lieten blijken, zijn reversed grids. Liefst 68 procent van de respondenten ziet niets in een concept waarbij de snelste man uit de kwalificatie achteraan moet starten. Domenicali erkent dat er weinig interesse is in een dergelijk concept: “Dit maakt ook geen deel uit van de gesprekken die wij voeren. Het resultaat is veelzeggend. We moeten de juiste compromissen vinden.”

De volledige resultaten van het F1-fanonderzoek 2021 lees je hier.