Domenicali: Een derde van GP-weekenden krijgt sprintraces in 2022

De Formule 1 experimenteert dit jaar voor het eerst met de zogenaamde sprintkwalificaties op zaterdag. Op de circuits van Silverstone, Monza en Interlagos wordt er op zaterdag een korte race verreden die de startopstelling voor de race op zondag bepaalt. Hoewel de drie sprintkwalificaties later dit jaar officieel nog geëvalueerd gaan worden, is het al zo goed als zeker dat er ook volgend jaar een aantal korte races op zaterdag verreden gaan worden. Of dit op zichzelf staande races worden, wel of niet met een omgekeerde startvolgorde en hoe de rest van het weekend eruit komt te zien is echter nog niet bekend.

“We zeiden aan het begin van het jaar dat er dit jaar drie keer mee geëxperimenteerd zou gaan worden om er voor te zorgen dat we voor de toekomst het juiste plan hebben”, vertelt Domenicali in gesprek met Sky Sports over de toekomst van de sprintraces. “Het overgrote merendeel van de reacties die we hebben mogen ontvangen was superpositief. Promotors zijn superblij omdat het iets nieuws is en omdat er nu op vrijdag, zaterdag en zondag iets op het spel staat. “We ontvangen positieve feedback dus we hebben een geweldig plan voor volgend jaar, waarbij we ook de punten in overweging zullen nemen van mensen die de nieuwe opzet niet leuk vinden. Over het algemeen was het echter een ongelofelijk succes.”

Lees meer over de sprintraces: Hoe moet het nu verder met Formule 1’s sprintrace-experiment?

Hoewel de sprintraces dus een blijvertje lijken te zijn, laat Domenicali wel weten dat niet ieder weekend een korte race op zaterdag zal krijgen. “We zullen niet overal met het sprintkwalificatieformat gaan rijden. We willen het beperken tot pak hem beet een derde van het totale aantal races. We willen het koppelen aan een andere manier van prijzen en punten en aan specifieke circuits waarvan je weet dat het er een verschil gaat maken.”

Seizoen start halverwege maart, finish halverwege november

Mocht het daadwerkelijk om een derde van het aantal Grand Prix-weekenden gaan, kunnen de Formule 1-fans volgend jaar rekenen op zeven of acht sprintraces. Zoals Motorsport.com eerder al berichtte mikt de Formule 1 volgend jaar namelijk opnieuw op een seizoen met 23 races. Het nieuwe seizoen zal halverwege maart van start gaan en moet halverwege november al gedaan zijn. Het F1-seizoen 2022 krijgt daarmee het vroegste seizoenseinde sinds 2010, waarmee de koningsklasse van de autosport rekening houdt met het WK voetbal in Qatar.

“Ik kan alvast verklappen dat de kalender volgend jaar 23 races zal tellen. Natuurlijk houden we daarbij de verschillende Covid-maatregelen over de hele wereld van de verschillende overheden in acht", vervolgt Domenicali. "Het is echter ons doel dat de Formule 1 hiermee een signaal van hoop kan afgeven en dat er weer van normale dingen genoten kan worden.”

Met 23 races in acht maanden tijd zal het weer een hectisch seizoen worden voor het Formule 1-personeel, maar volgens Domenicali wordt daar rekening mee gehouden met de samenstelling van de kalender: “Het is het plan om voor een juist ritme in de kalender te zorgen. Er zijn bepaalde afwegingen die gemaakt moeten worden wat betreft de periodes om ervoor te zorgen dat de logistieke flow klopt. Wat ik echter wel al kan vertellen, zonder al te veel verklappen, is dat het seizoen volgend jaar halverwege maart van start gaat en halverwege november zal eindigen.”