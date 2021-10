Mercedes bijna seconde sneller dan Red Bull in eerste training Austin

Onder een stralende zon en bij een temperatuur van 27 graden ging om 18.30 uur Nederlandse tijd de eerste oefensessie van start op het Circuit of the Americas. Sergio Perez meldde zich als eerste op de baan en ging rond met grote sensoren op de voorvleugel om data te verzamelen voor Red Bull. Nog voordat er ook maar een tijd gereden was, was er echter een rode vlag. Fernando Alonso had zijn Alpine aan de buitenkant van de twaalfde bocht geparkeerd. Volgens het team uit Enstone had de Spanjaard zijn auto uit voorzorg aan de kant gezet, omdat er iets ongewoons op de data was waargenomen. Maar dat er wel degelijk iets mis was met de wagen, bleek wel uit het feit dat er flink wat vloeistof onder uit de auto lekte.

Lees terug: Liveblog bij de eerste training voor de Amerikaanse GP

Na een minuut of zeven was de Alpine geborgen en kon de actie worden hervat. Lewis Hamilton claimde op de zachte band de eerste positie in de tijdentabel door een 1.37.260 te rijden. Valtteri Bottas sloot op dezelfde compound aan op de tweede stek met een 1.37.472. Kort daarop zakte hij echter naar de derde positie door een 1.37.337 van Max Verstappen, die eveneens op de soft aan de sessie was begonnen.

De training was twintig minuten onderweg toen Charles Leclerc van de baan spinde bij de zesde bocht. De Ferrari-rijder kon zijn weg zonder veel problemen vervolgen. Hamilton scherpte zijn tijd hierna aan naar een 1.36.812, terwijl Verstappen eveneens sneller ging met een 1.37.032, waarmee zij eerste en tweede bleven. Sergio Perez nam vervolgens over aan de bovenkant van de tijdenlijst door een 1.36.798 op de klokken te brengen, wat hij opvallend genoeg deed op de harde band waarop hij de training was begonnen. Maar Hamilton stelde snel orde op zaken door rond te gaan in een 1.36.381.

De sessie was halverwege toen veel coureurs op een nieuw setje zachte banden aan een nieuwe run begonnen. Verstappen reed een nieuwe snelste tijd met een 1.36.049. Hamilton ging daarop echter bijna een seconde sneller met een 1.35.096. Bottas, winnaar van de vorige race in Turkije, deed daar nog een schepje bovenop met een 1.34.874. Verstappen verbeterde zich nog naar een 1.35.806, maar was daarmee nog altijd negen tienden van de snelste tijd verwijderd. Hamilton ging eveneens harder, maar kwam met een 1.34.919 net niet aan de tijd van Bottas. Laatstgenoemde mag dan snel zijn in Austin, zeker is dat de coureur uit Nastola zondag niet op pole staat. Tijdens de sessie werd namelijk dat hij naar zijn zesde interne verbrandingsmotor is gewisseld, wat hem vijf startplaatsen straf oplevert.

Charles Leclerc bracht na zijn momentje eerder in de training een 1.36.334 op de klokken, waarmee hij goed was voor de vierde tijd. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz Jr. begon het Amerikaanse raceweekend met de vijfde tijd. AlphaTauri-rijder Pierre Gasly maakte een prima indruk door naar de zesde tijd te gaan. Sergio Perez stuurde de tweede Red Bull naar de zevende tijd en had aan het einde van de training nog een akkefietje met Mick Schumacher. De Mexicaan dook aan de binnenkant van de Haas-coureur, maar die had totaal niet in de gaten dat Perez hem in wilde halen en stuurde tegen de RB16B aan. “Wat een idioot, hij kijkt niet in zijn spiegels”, mopperde de coureur uit Guadalajara over de boordradio.

Alfa Romeo kende een bemoedigend begin van het weekend met de negende tijd van Antonio Giovinazzi en tiende tijd voor Kimi Raikkonen. Voor die laatste verliep de eerste actie in Austin echter niet helemaal vlekkeloos. Tijdens de laatste minuut belandde hij nog in een spin. Fernando Alonso kon een kwartier voor het einde terugkeren op de baan. De tweevoudig kampioen besloot de sessie als vijftiende.

Om 22.00 uur Nederlandse tijd begint op het circuit van Austin de tweede vrije training.

Uitslag eerste training Grand Prix van de Verenigde Staten