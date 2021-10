Bottas incasseert nieuwe gridstraf voor GP van Verenigde Staten

Valtteri Bottas incasseerde zijn eerste motorische gridstraf van dit jaar op het circuit van Monza door onder meer naar de vierde interne verbrandingsmotor (kortweg ICE) te grijpen. Twee weken later baarde hij opzien door in Sochi wederom een nieuw exemplaar te pakken. In de paddock werd het vermoeden uitgesproken dat Mercedes daar ingreep om Max Verstappen – die in Rusland eveneens een gridstraf incasseerde – een hak te zetten, maar Mercedes hield bij hoog en laag vast dat het om een betrouwbaarheidsprobleem ging bij Bottas.

Voor de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt alweer het zesde exemplaar in de auto van de afzwaaiende Mercedes-coureur gemonteerd. Waar het gebruik van de vierde ICE – drie per seizoen is het toegestane aantal – nog een gridstraf van tien plekken oplevert, komt iedere volgende overtreding op vijf plaatsen gridstraf te staan. Het betekent dat Bottas na afloop van de kwalificatie op het Circuit of the Americas vijf plaatsen achteruit zal gaan.

Bottas is overigens niet de enige coureur die motorcomponenten vervangt in Texas. Zo gaan Sebastian Vettel en George Russell voor een compleet nieuwe krachtbron en zullen zij helemaal achteraan staten. Bottas houdt het bij een nieuwe ICE en een nieuw uitlaatsysteem, waarvoor hij geen extra gridstraf ontvangt. Lewis Hamilton greep in Turkije overigens ook naar een nieuwe ICE, maar bij hem zijn er vooralsnog geen betrouwbaarheidsproblemen gevonden.

Het is ronduit opvallend dat Bottas nu al naar het zesde exemplaar moet grijpen. Zo is de doorontwikkeling van de ICE tijdens het seizoen aan banden gelegd en is deze specificatie vergelijkbaar met die van begin dit seizoen. Des te opvallender is het dat Bottas het tot de Italiaanse GP kon redden met drie interne verbrandingsmotoren en er sindsdien ook alweer drie nodig blijkt te hebben.