Horner ziet slimmigheid Mercedes: "Achterkant zakt iets op rechte stuk"

Tijdens de eerste vrije training voor de Amerikaanse GP viel het oog van onder meer Sky-analist Paul di Resta op de achterwielophanging van de Mercedes W12. Een onboardcamera die op de achterkant van de auto is gericht, laat feilloos zien dat de achterwielophanging als het ware meebeweegt en zakt op rechte stuk. Dit vermindert de hoeveelheid drag en komt de topsnelheid van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ten goede. De specifieke technische werking is vooralsnog een vraagteken, al benadrukt Mercedes dat het geen actieve ophanging is. Dat is sinds 1993 immers al verboden in de Formule 1.

Alhoewel het volgens de kampioensformatie niet zozeer iets nieuws is, heeft het in Austin wel de aandacht van analisten en ook zeker van rivalen getrokken. "Mercedes optimaliseert overduidelijk een mechanisme waarmee ze de snelheid op rechte stukken verhogen en kunnen dat vooral op een bepaald type circuit doen", stelt Red Bull-teambaas Christian Horner. Het komt onder meer van pas op Istanbul Park en ook op het Circuit of the Americas, banen die een gevarieerde lay-out kennen. Daar kan Mercedes immers profiteren op rechte stukken, terwijl men niets in hoeft te leveren in bochtige sectoren. "Als je naar de achterkant van hun auto kijkt, dan zie je gewoon hoe die naar beneden komt op rechte stukken."

Mercedes ziet geen probleem: "Alleen maar ruis"

Toto Wolff erkent dat Mercedes minder last van drag heeft op rechte stukken dan Red Bull Racing, maar wijst suggesties over een (illegaal) 'device' van de hand. "Mensen denken altijd maar dat er één gouden vondst is of zoiets, maar mijn ervaring leert dat dit niet zo is. Wij proberen gewoon continu onze auto te verbeteren zonder te luisteren naar al die ruis", dient hij Horner van repliek. "Het zijn allemaal prachtige verhalen hoor, maar ieder team probeert de ophanging te verbeteren en wij doen dat al een hele lange tijd."

De Oostenrijkse teambaas stelt wel dat Mercedes op rechte stukken de overhand heeft ten opzichte van Red Bull zonder in te leveren in snelle bochten. "Het ziet er goed uit, ja. We winnen op de rechte stukken, maar als je het vergelijkt met Verstappen, dan winnen we het vooral in snelle bochten. Dat is hoopgevend aangezien zij veel meer drag hebben. Zij moeten wel met meer drag rijden, maar juist daardoor is het positief dat wij ook in de bochten nog beter zijn."

Tot die laatste conclusie zijn ze bij Red Bull overigens ook al enige tijd gekomen. "Mercedes heeft recent een enorme stap gezet met de topsnelheid. Eerst konden we hen nog goed bijbenen met een kleinere vleugel, maar nu komen we niet eens meer in de buurt." In het onderstaande gesprek met Motorsport.com Nederland liet Max Verstappen afgelopen dinsdag ook al weten: "Het zit niet alleen in de motor. Ze doen ook nog wel enkele dingen goed om bij die topsnelheid te komen."

