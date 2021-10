Formule 1 en Motorsport Network onthullen resultaten van grootste fanonderzoek ooit

Austin, Texas (21 oktober 2021) – De Formule 1 en Motorsport Network hebben de resultaten van het F1-fanonderzoek 2021 gepresenteerd. Het onderzoek startte begin september en werd uitgevoerd door Motorsport Network, in samenwerking met de Formule 1 en Nielsen Sports, de wereldwijde expert op het gebied van informatie, data en metingen. De enquête verscheen in vijftien talen op het platform Motorsport.com. Ruim 167.000 fans uit 187 landen namen deel aan het onderzoek. Daarmee is dit het grootste onderzoek binnen één sport dat Nielsen Sports ooit heeft geanalyseerd.

De resultaten van het F1-fanonderzoek 2021 wijzen uit dat de wereldwijde fans de Formule 1 beschouwen als de koningsklasse van de autosport. Bovendien is er meer belangstelling en engagement van een enthousiaster, diverser en groeiend publiek ten opzichte van het vorige onderzoek in 2017. De vragenlijst werd ingevuld door een jonger en meer divers publiek, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar (4 jaar jonger dan in 2017). Ook het aantal vrouwelijke deelnemers (18,3 procent ten opzichte van 10 procent in 2017) en studenten (26 procent ten opzichte van 18 procent in 2017) groeide flink.

“We zijn alle fans die de tijd hebben genomen om hun mening te geven in onze enquête zeer dankbaar. Die meningen zijn ontzettend waardevol, en we zijn extreem tevreden met de resultaten die we gezien hebben. Ik wil ook Motorsport Network en Nielsen Sports bedanken voor het ongelofelijke werk dat zij verzet hebben”, zei Stefano Domenicali, president en CEO van de Formule 1. “We zijn als sport bevoorrecht dat we zo internationaal zijn, met races in landen over de gehele wereld, en met een echte wereldwijde fanbase. Met onze evenementen, tv-uitzendingen, social media en mediacontent bereiken we alle uithoeken van de wereld. Het is een zegen om zo’n platform te hebben, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. We moeten beschermen wat we hebben, het laten groeien, meer fans bereiken en ervoor zorgen dat onze kernpunten intact blijven en groeien. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat we op de goede weg zijn. We blijven ons focussen op het creëren van meer spanning en entertainment op en naast de baan, want dat is wat de fans willen. We zijn zeer enthousiast over onze toekomst, en we weten dat onze fans dat ook zijn.”

Uit de resultaten van het Motorsport Network F1-fanonderzoek blijkt dat fans zeer enthousiast zijn over de weg die de sport ingeslagen is. De respondenten vinden dat de F1 de positie als wereldleider op het gebied van de racerij vergroot heeft, liefst 90 procent merkt de Formule 1 aan als ‘de koningsklasse van de autosport’. In 2017 antwoordde 25 procent van de fans dat de sport gezonder was dan vijf jaar eerder. Dat percentage is gegroeid tot 55 procent, en bij de fans onder de 35 jaar zelfs 59 procent.

“Wat een geweldige tijd om Formule 1-fan te zijn!’, zei James Allen, president van Motorsport Network. “Dit onderzoek is altijd een flinke onderneming, mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman en het team bij de F1, evenals onze collega’s bij Nielsen. En uiteraard de fans in de 187 landen die de vragenlijst hebben ingevuld. Het resultaat laat zien dat de F1 in uitstekende gezondheid verkeert. Dit is zeer zeker de beste situatie die ik in mijn dertigjarige loopbaan in de sport heb gezien. De F1 had in het verleden moeite om jongere fans, en met name de vrouwelijke fanbase, aan zich te binden. Dit onderzoek zegt veel over hoe de nieuwe ‘digital first’-aanpak van het nieuwe management en projecten als Netflix ‘Drive to Survive’ een nieuwe generatie gepassioneerde F1-fans bereikt. Met dank aan het internet en social media waar vandaag de dag iedereen overal fan kan worden. Bij Motorsport Network hebben we dat enige tijd geleden al vastgesteld, waardoor we over de gehele wereld onze racecommunities hebben kunnen opgebouwd. En deze communities hebben nu gesproken.”

Volgens de fan is de voornaamste merkwaarde van de Formule 1 “opwindend”, gevolgd door andere woorden als “technologisch”, “duur”, “competitief” en “entertaining”. Deze laatste twee woorden staan voor het eerst in de top-vijf. Meer dan tweederde van de fans stelt dat de F1 de verwachtingen overtreft qua “pionier op het gebied van technologie”.

“Nielsen Sports is blij opnieuw te hebben kunnen samenwerken met Motorsport Network en de enorme fanbase van de Formule 1 over de gehele wereld om hen een platform te bieden waar hun stem gehoord wordt. Dit was het grootste onderzoek binnen één sport dat wij ooit uitgevoerd hebben. De data laat de ongelofelijke groei en algehele gezondheid van zowel de F1 als de racerij zien”, zei Nigel Geach, Senior Vice President Global Motorsport bij Nielsen Sports.

De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin en omvatten onder meer de grootte en demografie van het publiek, de meningen van de fans over de sport, hun affiniteit voor races, teams, rijders en hun kijk- en reisgedrag ten opzichte van de sport.

De voornaamste conclusies van het F1-fanonderzoek 2021 zijn onder meer:

Topteams, coureurs en races

91 procent van de F1-fans heeft een favoriet team, 94 procent een favoriete rijder. McLaren is bezig aan een wederopstanding en is nu het meest populaire team, gevolgd door Red Bull, Ferrari en Mercedes.

Max Verstappen is wereldwijd de meest populaire coureur, met name onder fans tussen de 25 en 34 jaar. Lando Norris volgt als tweede, maar is de populairste rijder bij de vrouwelijke respondenten. Lewis Hamilton is nummer 3 en het hoogst geklasseerd in Groot-Brittannië en vooral populair onder fans van 35 jaar en ouder. Daniel Ricciardo is vierde en nummer twee bij de vrouwen.

De favoriete races van de fans zijn Monza, Spa, Silverstone en Monaco.

Media, TV en gaming

Penetratie van betaaltelevisie is hoog, de helft van de fans kijkt via Pay TV.

68 procent van de fans zegt in de toekomst de races live op tv te willen blijven kijken, 13,8 procent kijkt het liefste online.

Meer dan de helft van alle fans (51 procent) spelen racegerelateerde videogames, 64 procent daarvan is tussen de 16 en 34 jaar oud.

Binnen de groep van 16- tot 24-jarigen heeft 80 procent afgelopen jaar de F1-game gespeeld, 34 procent heeft F1-gerelateerde esports-uitzendingen gekeken.

Overige bevindingen

Nieuw, jonger publiek groeit: VS (50 procent), India (55 procent), China (58 procent), Mexico (45 procent). Zij geven ook aan dat ze de sport minder dan vijf jaar volgen.

55 procent van de fans denkt dat de F1 wereldleider zou moeten zijn op het gebied van de ontwikkeling van 100 procent duurzame brandstoffen. 67 procent van de fans is zich bewust van de plannen van de sport om in 2025 100 procent duurzame brandstof te introduceren.

58 procent van de fans vindt dat de sport de juiste balans heeft tussen sport en entertainment (ten opzichte van 39 procent in 2017). Dit is vooral ingevuld door nieuwe volgers, 81 procent van hen volgt de sport pas twaalf maanden.

Twitter is het meestgebruikte social media-platform tijdens raceweekends. Instagram groeit het snelste.

De volledige resultaten zijn hier te vinden.

