Motorendeal F1 in de maak, licht op groen voor Audi of Porsche?

Tijdens de Italiaanse GP hebben de kopstukken van F1, FIA, Mercedes, Ferrari, Renault, Red Bull-Honda en de VW Group met elkaar aan tafel gezeten om spijkers met koppen te slaan. Zoals Motorsport.com Nederland na die bijeenkomst al kon melden, is dat grotendeels gelukt. Over het concept stonden alle neuzen dezelfde kant op, alleen de details vergden nog extra uitwerking en dus extra tijd. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is dat in de voorbije weken ook gebeurd en zitten alle hoofdrolspelers nu op één lijn. Witte rook over het reglement voor 2026 is daarmee nabij, een aankondiging zou tijdens de Turkse GP al kunnen volgen.

De motorische toekomst van de Formule 1 is daarmee, in ieder geval vanaf 2026, helder. De koningsklasse blijft ook na dat jaar voor een hybride V6-turbo gaan. Die zou ongeveer 1.000 pk moeten leveren, waarvan pakweg de helft uit elektrische componenten moet komen - zo hebben de motorfabrikanten voorzichtig laten doorschemeren. Dat elektrische deel is beduidend groter dan in de huidige situatie en betekent dat de verbrandingsmotor een minder prominente rol zal spelen, onder meer doordat meerdere onderdelen daarvan gestandaardiseerd worden en doordat de synthetische brandstoffen in het begin nog niet dezelfde energiedichtheid zullen hebben als de huidige fossiele brandstoffen.

MGU-H weg in poging VW Group over streep te trekken

De belangrijkste verandering is dat de MGU-H overboord gaat. Dit deel zet uitlaatgassen om in elektrische energie. Dit wordt naar de zogenaamde energy store gevoerd, waar de energie wordt opgeslagen om op een later moment te kunnen gebruiken voor extra vermogen. Het is één van de meest complexe onderdelen van het huidige motorreglement en daarmee ook één van de duurste componenten. Juist dat heeft de hoofdrolspelers gemotiveerd om de MGU-H overboord te gooien. Vanaf 2026 moet het namelijk een stuk simpeler en ook zeker goedkoper met de Formule 1-motoren. De MGU-H past niet langer in dat ideaalplaatje.

Daarnaast heeft het loslaten van de MGU-H een ander doel gediend in de onderhandelingen. Juist met dat onderdeel hebben de huidige fabrikanten - Mercedes voorop - een enorme voorsprong op nieuwe toetreders. Het behouden van de MGU-H zou de Volkswagen Group dus een aanzienlijk nadeel geven op sportief vlak. Om de Formule 1 aantrekkelijker te maken voor VW-kopstukken hebben de overige merken de MGU-H laten varen, hetgeen vooral een geste vanuit Mercedes is geweest. Daar moet echter wel iets tegenover staan, het is met andere woorden een compromis. Zo is het verzoek aan nieuwe deelnemers als de VW Group om zich voor een langere periode aan de Formule 1 te committeren, idealiter minstens vijf jaar.

De Formule 1 hoopt hiermee de seinen op groen te hebben gezet voor de VW Group. De Duitse autogigant heeft echter nog geen knoop doorgehakt over een eventuele deelname vanaf 2026. Als de vraag om in te stappen met 'ja' wordt beantwoord, dan luidt de vervolgvraag nog altijd met hoeveel merken dat gebeurt. Audi en Porsche staan op de nominatie en er valt iets voor te zeggen om beide merken meteen te laten toetreden. Het VW-concern zou dan maar eenmaal de ontwikkelingskosten hebben en marketingtechnisch wel twee merken laten profiteren van de Formule 1. Deze site heeft echter vernomen dat die keuze nog bepaald niet in beton is gegoten en dat het voor VW ook een overweging kan zijn om alleen voor Porsche te gaan.

