Ocon puntloos weg uit Rusland: “Een van lastigste zondagen van 2021”

De afgelopen races eindigde Esteban Ocon weliswaar achter teamgenoot Fernando Alonso, maar telkens kon de Fransman zijn ervaren teamgenoot goed volgen. In Rusland kreeg hij dat absoluut niet voor elkaar. In de kwalificatie haalde de winnaar van de Hongaarse GP nog Q3, waar hij strandde op de tiende plek met een achterstand van anderhalve seconde op de Spanjaard. In de race liep het ook niet lekker bij Ocon, die uiteindelijk slechts als veertiende over de finish kwam en het niet makkelijk had gehad.

“Het was een van de lastigste zondagen van het jaar”, vertelde de Alpine-coureur over zijn optreden in Sochi. “Ronde na ronde misten we redelijk wat rondetijd en terrein ten opzichte van de auto voor ons. Eerlijk gezegd konden we niet echt aanvallen of verdedigen. We hebben dus best wat dingen te evalueren en best wat werk te doen voor we naar Turkije gaan. We gaan echter vinden wat fout ging bij deze race en komen sterker terug bij de volgende.”

Verkeerde beslissingen, gebrek aan snelheid

In de slotfase van de race in Sochi begon het te regenen. Voor bijvoorbeeld Max Verstappen, Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen was dat een uitgelezen kans om nog wat progressie te boeken, maar Ocon profiteerde niet van de omstandigheden. Hij bleef te lang doorrijden op slicks. “Er had na twee ronden een kleine onderbreking van de regen moeten zijn, maar het ging juist harder regenen. Dat was dus duidelijk een fout van ons”, erkent Ocon. Dat was echter niet het enige waar het aan schortte in Rusland. “Het was niet onze soepelste race wat betreft snelheid en beslissingen. Ook in de kwalificatie hebben we niet alles geoptimaliseerd, dus we kunnen flink wat dingen analyseren om beter te doen in de komende races.”

Opvallend genoeg kende Alonso juist een sterk weekend op het Sochi Autodrom. Een verklaring voor het grote verschil tussen de teamgenoten kan mogelijk gevonden worden in de afstelling, waarbij Ocon een andere richting koos dan zijn teamgenoot. “De laatste drie, vier races waren de auto’s qua afstelling vrijwel identiek. Bij deze race was er echter redelijk wat verschil en naar aanleiding van deze race hebben we ook niet hetzelfde commentaar. We hebben enkele ideeën wat het kan zijn en dat willen we oplossen voor de volgende race”, aldus de Fransman. “Er is niet één reden. Ik voel me goed achter het stuur, zoals ik me ook goed voelde in Monza en Zandvoort. Van mijn kant is er dus niet één specifieke reden.”