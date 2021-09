Ferrari doet geen uitspraken over tijdwinst met nieuwe power unit

Ferrari introduceerde in de Grand Prix van Rusland een verbeterd hybridesysteem van de motor. Charles Leclerc was de uitverkorene om de betere power unit als eerste aan de tand te voelen. Naar verluidt leverde de upgrade minder dan tien pk aan winst op, maar Ferrari liet al voor de introductie weten dat men met de nieuwe technologie vooral de basis wilde leggen voor 2022 en daarna. Leclerc kon de introductie niet bekronen met een puntenfinish: de Monegask moest door de gridstraf vanwege de motorwissel in de achterhoede starten. De snelheid zat er behoorlijk goed in, maar door een verkeerde call tijdens de regen in de slotfase eindigde hij kleurloos als vijftiende.

Toch was er na afloop optimisme bij de Scuderia. Teambaas Mattia Binotto wilde geen cijfer op de winst van de verbeterde power unit plakken, maar toonde zich content met de prestaties: “Nee, ik wil het niet kwantificeren”, antwoordde de Italiaan toen hij gevraagd werd naar de geboekte tijdwinst. “Ik denk dat dat vertrouwelijk is. Het is een stap vooruit. Voor ons is echter belangrijker dat we met die nieuwe technologie stappen hebben gemaakt. Dat helpt ons zeer zeker voor 2022, door de ervaring die we nu op kunnen doen. Ik ben blij dat Charles er de rest van het seizoen mee kan rijden, want het is altijd een verbetering.”

Teamgenoot Carlos Sainz zal later dit jaar ook de verbeterde versie gemonteerd krijgen. Het is nog niet duidelijk waar dat gaat plaatsvinden, aangezien ook de Spanjaard een gridstraf zal moeten slikken. Gezien de spannende strijd met McLaren in het constructeurskampioenschap zal Ferrari zo snel mogelijk de verbetering bij Sainz willen introduceren.