Giovinazzi niet bezig met alternatieve plannen buiten F1 voor 2022

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft als enige renstal nog een stoeltje vrij voor 2021. Het team heeft nog niet besloten wie volgend jaar de nieuwe teamgenoot wordt van Valtteri Bottas. Een langer verblijf van Antonio Giovinazzi is een optie, maar het is geen geheim dat de renstal ook kijkt naar andere talenten. Alpine-junior en Formule 2-titelkandidaat Guanyu Zhou zou bovenaan het rijtje kandidaten staan om volgend jaar het stoeltje van Giovinazzi bij Alfa in te pikken.

In een poging om zijn zitje te behouden heeft Giovinazzi in twee van de laatste drie Grand Prix-weekenden het derde deel van de kwalificatie behaald. Voor de races in Zandvoort en Monza kwalificeerde hij zich keurig als zevende, maar sinds zijn tiende plaats in Monaco eind mei staat de teller wat betreft het aantal gescoorde WK-punten op nul bij de Italiaan.

Op de vraag van Motorsport.com of Giovinazzi al over eventuele alternatieven buiten de Formule 1 aan het nadenken is, antwoordde de coureur uit Martina Franca: “Om heel eerlijk te zijn wil ik me nu alleen focussen op het behouden van mijn stoeltje in de Formule 1. Daarna, mocht het niet goed uitpakken, zal ik pas over volgend jaar gaan nadenken. Nu focus ik me echter puur en alleen op mijn werk in de Formule 1 en probeer ik mijn stoeltje te behouden.”

Het zadelt Giovinazzi met een hoop onzekerheid op. Het is bovendien ook nog niet bekend wanneer de Italiaan meer nieuws over zijn toekomst kan verwachten: “Dat is niet aan mij, maar aan de teambaas. Het enige dat ik nu kan doen, is gewoon rijden en meer punten proberen te scoren, en hopen dat het genoeg is.”

Ook Ferrari nog niet bezig met alternatieven

Giovinazzi maakte in 2017 zijn Formule 1-debuut voor het team uit Hinwil toen hij twee races in mocht vallen voor de geblesseerde Pascal Wehrlein. In 2019 mocht hij fulltime instappen dankzij de steun van Ferrari, dat als motorleverancier de nodige zeggenschap had over de rijdersbezetting. Die zeggenschap komt voor volgend jaar te vervallen, waarmee de F1-toekomst van Giovinazzi op losse schroeven is komen te staan.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto laat weten dat er ook in Maranello nog niet is nagedacht over waar Giovinazzi zijn loopbaan moet vervolgen, mocht hij deze winter moeten vertrekken bij Alfa: “Het hangt ervan af wat hij wil en waar zijn interesses voor de toekomst liggen”, aldus Binotto. “De eerste stap is echter om een stoeltje voor hem te vinden in de Formule 1. Daar focussen we ons momenteel op.”