F1 Legends: Kimi Raikkonen geeft masterclass op Suzuka

Het Formule 1-seizoen 2005 stond in het teken van een wisseling van de wacht. Na vijf seizoenen met wereldtitels voor Michael Schumacher en Ferrari, kantelde het initiatief naar het team van Renault. In 2005 werden nieuwe regels geïntroduceerd die stelden dat bandenwissels verboden waren. Alle coureurs moesten de race dus op één setje uitrijden. Michelin had het helemaal voor elkaar en ontwikkelde een fantastische band, terwijl Bridgestone faalde in het maken van sterk rubber. Dat zorgde ervoor dat de drie teams met Bridgestone-banden, waaronder Ferrari, het hele jaar achter de feiten aanliepen. Alleen op Indianapolis won Ferrari met Michael Schumacher, maar aan die race deden de Michelin-teams uit veiligheidsoverwegingen niet mee na twee klapbanden in de trainingen. Fernando Alonso pakte in 2005 zijn eerste titel in de Formule 1. Dit deed hij twee races voor het einde, tijdens de Grand Prix van Brazilië.

Tekst gaat verder onder de foto

Kimi Raikkonen wordt in Turkije achtervolgd door de uiteindelijke wereldkampioen Fernando Alonso. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ook Kimi Raikkonen kende een erg sterk seizoen. De Fin pakte over het hele seizoen evenveel overwinningen als Alonso, maar door problemen met de McLaren kon hij niet altijd toeslaan. Bij de Grand Prix van Japan zou Raikkonen dit wel doen. De titelstrijd mocht dan al beslist zijn, maar The Iceman liet op het circuit van Suzuka in dat hij iemand is om altijd rekening mee te houden.

Natte kwalificatie brengt chaos

In 2005 gold er nog een andere speciale regel. In de kwalificatie kreeg iedereen één vliegende ronde. Één kans om de ultieme tijd neer te zetten. Het leek een perfecte keuze, want iedereen kreeg gelijke kansen. Maar als de sessie relatief droog begint, en het even later ineens echt hard gaat regenen, zouden de coureurs die nog moesten rijden pech hebben. Exact dat gebeurde op Suzuka. Ralf Schumacher zette op de thuisbaan van Toyota de snelste tijd neer, waarna de hemelsluizen verder open gingen. Het gevolg: Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonnen moesten nog rijden en kwamen niet verder dan de respectievelijk veertiende, zestiende en zeventiende plaats. Was er dan ruimte voor een verrassing tijdens de race?

Het publiek in Japan hoopte specifiek op één man. Takuma Sato startte vanaf de vijfde plaats en kwam prima weg bij de start, totdat het misging in bocht 1. De Japanner schoot wijd en moest meteen Rubens Barrichello ontwijken, die dezelfde fout maakte. Alonso en Raikkonen wilden snel naar voren. Raikkonen zette een actie in in de Casio-chicane en schoot wijd. Hij verloor wat plaatsen, maar kon zijn weg vervolgen. Dat kon niet gezegd worden van zijn teamgenoot Montoya, die precies een bocht verderop zijn wagen in de prak reed, nadat hij wijd werd gedwongen door Jacques Villeneuve. De McLaren van Montoya miste twee wielen, maar de Colombiaan kon ongedeerd uitstappen.

Raikkonen en Alonso zorgen voor spektakel

Na de safety car-fase ging het inhaalfeest onverminderd door. Raikkonen herpakte zich na zijn foutje in de openingsfase en ging als een warm mes door de boter naar voren. Lokale held Sato dacht ook de show te stelen, maar hij beroofde zichzelf van enige kansen op punten toen hij door de wagen van Jarno Trulli heen probeerde te rijden. Voor Trulli was het einde wedstrijd, Sato zou uiteindelijk zelfs gediskwalificeerd worden. Alonso schreef daarentegen geschiedenis op een positieve manier. De Spanjaard ging in de 130R buitenom voorbij aan zevenvoudig wereldkampioen Schumacher en zorgde voor een van de allermooiste inhaalacties in de geschiedenis van de Formule 1.

De race van Raikkonen verliep ondertussen perfect na het stroeve begin. Door een vroege pitstop van Alonso kwam de Spanjaard achter de Raikkonen en Schumacher terecht. Halverwege de wedstrijd haalde Raikkonen Schumacher in en na zijn tweede pitstop reed hij kortstondig aan de leiding van de wedstrijd, in de wetenschap dat hij nog naar binnen moest gaan voor een laatste tankbeurt. Waar de Fin in de GP van Europa op de Nürburgring de zege verloor door een klapband, hadden hij en zijn team nu alles onder controle. Na zijn laatste pitstop reed Raikkonen tweede en kon hij jacht maken op leider Giancarlo Fisichella. In sommige ronden snoepte hij meer dan een seconde van de voorsprong af. De McLaren liep als een trein en niemand kon op dat moment tippen aan de snelheid van Raikkonen. In de voorlaatste omloop zat hij in de versnellingsbak van de Fisichella. De Italiaan maakte de fout om onnodig te verdedigen in de chicane, waardoor Raikkonen bij het ingaan van de laatste ronde een geweldige run kreeg. Fisichella verdedigde hard, maar niks kon de Fin stoppen. In de allerlaatste ronde pakte Raikkonen de leiding met een hele dappere inhaalactie buitenom in de eerste bocht. Het was zeer waarschijnlijk de beste race uit de carrière van The Iceman.

Tekst gaat verder onder de foto

Kimi Raikkonen zit vlak achter Giancarlo Fisichella. Foto: Peter Spinney / Motorsport Images

Genoeg voor de wereldtitel was het in 2005 niet meer, maar nadat hij ook in 2003 al dicht bij het kampioenschap was, was het voor iedereen duidelijk hoe getalenteerd Raikkonen was. In 2007 zou Raikkonen bij Ferrari eindelijk zijn titel pakken. Hoe belangrijk dat kampioenschap ook was, vele fans zullen de coureur vooral herinneren aan de inhaalrace op Suzuka, waarin hij iedereen het snot voor de ogen reed.