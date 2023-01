Ruim een maand geleden werd bekend dat de Dutch Grand Prix ook in 2024 en 2025 op de Formule 1-kalender prijkt. Het enthousiasme over de verlenging van de deal werd echter al gauw overstemd door een dispuut tussen de gemeente en de organisatie van de Dutch GP over de invoering van een vermakelijkheidsbelasting. De gemeente hoopt met de zogenaamde 'funtaks' de kosten die de Grand Prix met zich meebrengt te kunnen dekken, maar op het circuit wordt daar heel anders naar gekeken en ziet men het totaal niet zitten om de ticketprijs met een paar euro te moeten verhogen.

“Op de eerste plaats vind ik het waanzinnig onhandig hoe ze het hebben aangepakt”, zegt Jim Vermeulen, die van 1981 tot en met 1987 directeur was van het circuit, tegen Motorsport.com. “Als ik de gemeente was geweest, zou ik meteen na het succes van afgelopen jaar op het circuit zijn afgestapt en met ze in gesprek zijn gegaan over hoe het in de toekomst verder moet met de kosten die ze maken voor de Formule 1. De btw die over de kaarten wordt geheven, komt natuurlijk niet in de gemeentekas terecht en de winsten die de lokale ondernemers boeken evenmin. Dus er kan tijdens zo'n weekend dan wel 20 miljoen worden verdiend, daar ziet de gemeente niets van terug. Maar als ze tijdig met elkaar in gesprek waren gegaan, dan waren ze ongetwijfeld tot een oplossing gekomen en was al die negatieve publiciteit er niet geweest. Op deze manier was het in elk geval uiterst onhandig. Dit had duidelijk anders gemoeten.”

Mogelijk kan het bestuur in Zandvoort een voorbeeld nemen aan Assen. Vermeulen: “Ik zag dat ze in Assen een paar jaar geleden twee miljoen euro beschikbaar hadden gesteld voor nieuwe tribunes. Vervolgens hebben ze vorig jaar de toeristenbelasting alleen voor de TT-week verhoogd van 1,40 naar 3,00 euro. Dat heeft goed gewerkt en willen ze in 2023 opnieuw doen. Het bleek geen grote problemen te geven. Natuurlijk zit je met campinghouders die er niet blij mee zijn dat ze voor een tentje een paar euro extra moeten rekenen, maar het is op zich een heel elegante oplossing.” In Zandvoort is de toeristenbelasting voor 2023 met tien procent verhoogd naar 3,30 euro. “Maar wellicht kun je het tarief rond de Grand Prix tijdelijk naar 5,00 euro verhogen, of iets dergelijks”, stelt Vermeulen voor. Kanttekening hierbij is dat een groot deel van de bezoekers niet in Zandvoort zelf verblijft, maar in de wijdere omgeving. “Je dekt de kosten er waarschijnlijk niet volledig mee”, erkent Vermeulen. “Maar het zou het probleem wel voor een deel kunnen oplossen, en voor het restant had je mogelijk een afspraak kunnen maken met het circuit.”

'Kleinburgerlijk'

Vermeulen zegt de onvrede bij de Dutch GP-organisatie ‘volledig’ te begrijpen. “Het is kleinburgerlijk en verrekte stom”, zegt hij over het optreden van de lokale politiek. “Ik begrijp er helemaal niets van. Je moet als Zandvoort juist heel blij zijn dat je internationaal zo op de kaart staat. De organisatie heeft erg goed werk verricht met de eerste twee edities. Het is een evenement waar je als lokaal bestuur zuinig op moet zijn.” Jerry Kramer, de fractievoorzitter van Jong Zandvoort, deed onlangs de uitspraak dat de organisatie ‘de toekomst van de Formule 1 op het spel zet’. “Ik vond dat aanmatigend”, aldus Vermeulen. “Het is een machtswellusteling. Om te suggereren dat hij dat wel even bepaalt… Als je het van tevoren met de organisatie had besproken, dan was je elkaar waarschijnlijk ergens halverwege tegengekomen. Dan had je ook netjes aan de fans kunnen uitleggen waarom de prijs van een kaartje met 1,75 euro, of zoiets, omhoog gaat. En kijkend naar wat een kaartje gemiddeld kost, zal een dergelijke verhoging voor de meeste bezoekers helemaal geen rol spelen in de overweging om wel of niet te gaan.”

De voormalig circuitdirecteur raadt beide partijen aan met een gezamenlijke verklaring naar buiten te komen en alsnog met elkaar in gesprek te gaan, om dan ook meteen een afspraak te maken voor de langere termijn. “Want voor hetzelfde geld staat de Grand Prix over tien jaar nog steeds op de kalender. Zo voorkom je dat alle partijen nog eens op zo'n manier negatief in de publiciteit komen.” Voor de organisatie van de Dutch GP heeft Vermeulen verder niets dan lof. “Ze hebben het steengoed gedaan en zijn een voorbeeld voor alle andere Grands Prix in de wereld. Daar mag je als gemeente natuurlijk geen misbruik van maken. Dat zou onbeschoft zijn. Maar wat er momenteel over en weer gezegd wordt in de kranten, vind ik erg slecht. Ik denk dat ze ogenblikkelijk iemand moeten aanstellen om de partijen nader tot elkaar te brengen.” Vermeulen sluit niet uit dat de kwestie dan alsnog een goede afloop kent. “Maar regel het buiten de publiciteit en kom met een gezamenlijke verklaring waarin beide partijen de hoop uitspreken dat er nog lange tijd een Grand Prix in Zandvoort kan plaatsvinden.”

Risico

Vermeulen denkt dat het politieke gekonkel in de Noord-Hollandse kustplaats de hoge bazen van de Formule 1 niet is ontgaan. “Ik denk dat ze daar zeker wel wat van meekrijgen. En dat maakt wat er nu gebeurt ook best risicovol. Je bent in zekere zin op wereldniveau bezig als je een Grand Prix organiseert. Als iemand dan in de media roept dat de toekomst van de race op het spel staat, dan wordt dat nooit in het goede verband overgebracht. Die Amerikanen zullen er wel helemaal niets van begrijpen. Dus het is gewoon niet goed om zulke opmerkingen te maken, en eigenlijk ook gevaarlijk.”

Jim Vermeulen heeft in zijn tijd als directeur van het circuit het nodige meegemaakt met het lokale bestuur in Zandvoort. Over zijn ervaringen kun je lezen in dit eerder gepubliceerde interview.