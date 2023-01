De aankondiging van de Formule 1-plannen van Andretti en General Motors heeft een hoop stof doen opwaaien. Michael Andretti wil samen met de Amerikaanse fabrikant onder de naam Andretti-Cadillac in de koningsklasse stappen, al is nog niet bekend vanaf welk jaar. Het idee van Andretti stuit echter op veel weerstand van andere Formule 1-teams. Zij roepen al wel langer dat de komst van Andretti van weinig toegevoegde waarde is, helemaal omdat die renstal samen met Cadillac niet instapt als fabrieksteam. Naar verluidt is het plan dat Andretti-Cadillac power units aanschaft bij Renault en daar vervolgens een eigen merk opplakt. Verder zijn de F1-bazen van mening dat de komst van Andretti hen te veel geld gaat kosten, omdat het compensatiebedrag van tweehonderd miljoen dollar volgens de teamchefs de inkomstenderving niet dekt. "Het gaat allemaal om geld", verklaart Michael Andretti tegenover Forbes wat het probleem van de meeste F1-teams is. "Zij denken alleen maar aan de tiende prijzengeld die ze moeten inleveren. Ze worden ook hebberig omdat ze denken dat wij alle Amerikaanse sponsors zullen krijgen. Het is puur hebberigheid. Ze kijken alleen maar naar zichzelf en niet wat van algemeen belang is om de klasse te laten groeien."

Naar verluidt zijn slechts twee F1-teams voor de komst van Andretti-Cadillac. Allereerst natuurlijk Alpine, dat eventueel de motoren gaat leveren, en McLaren. CEO Zak Brown is namelijk goed bevriend met Andretti en de Amerikaan bevestigt dat de McLaren-chef graag een handje wil helpen. "Zak wil doen wat hij kan doen om ons te helpen. Dat geldt ook voor Alpine", vervolgt Andretti, die onder meer in de IndyCar Series actief is met een team. "Zak en Alpine zijn twee bondgenoten. Zak helpt ons veel. Hij is een goede vriend van me. Hij geeft mij advies. We helpen elkaar. Ik heb hem ondersteund toen hij de IndyCar in kwam. Het is een vriendschap die beide kanten opwerkt."

FIA-president vs. Formule 1-bazen

De bekendmaking kwam kort nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem aankondigde een proces op te zetten om nieuwe teams in F1 te verwelkomen. Andretti stelt dat zijn partij al veel langer met de plannen bezig was, maar het bericht van Ben Sulayem het laatste zetje gaf om de plannen bekend te maken. "We konden alles afvinken. Het enige dat we niet konden afvinken was dat we geen OEM hadden. Maar nu hebben we GM en Cadillac achter ons staan. Zij gaan ons helpen om een F1-auto op de baan te krijgen. Op dit moment zijn wij in ieder geval optimistisch. Er is nog wel een lange weg te gaan, maar we zijn bereid om alle benodigde procedures te volgen. We staan er goed voor."

Andretti is niet verrast over het feit dat andere F1-teams moeilijk doen over de eventuele toetreding van een nieuw team. "De Formule 1-bazen kijken naar zichzelf en niet wat goed is voor de klasse", aldus de Amerikaanse chef. "Dat is het verschil tussen de positie van FIA-president Ben Sulayem en de posities van de F1-bazen. Ben Sulayem kijkt naar de toekomst van de sport. Mohammed snapt het. Hij is een racer en begrijpt dat de klasse nog een of twee teams nodig heeft." Daarnaast heeft Andretti ook al met F1 CEO Stefano Domenicali gesproken. "Bij het horen van de naam Cadillac werd Stefano blij. Dit is ontzettend belangrijk voor F1. De sport groeit zo hard in de Verenigde Staten."