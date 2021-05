Het goede nieuws: Max Verstappen is nooit eerder zo goed begonnen aan een Formule 1-seizoen als in 2021. Het slechte nieuws: Dat geldt ook voor rivaal en F1 WK-leider Lewis Hamilton. De Brit zegevierde in Spanje na een uitgekiende strategische zet van zijn team Mercedes, al gaf Verstappen na afloop toe “gewoon langzamer” te zijn dan het merk met de ster.

Dit weekend gaat de tweestrijd verder in de nauwe straten van Monaco. Op basis van de sterke tijden in de krappe, bochtige derde sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya lijkt Red Bull Racing bij voorbaat favoriet. Eén foutje kan echter het hele weekend op z’n kop zetten, dus het belooft opnieuw een spannende strijd te worden. In 2019 mondde de Grand Prix van Monaco ook al uit in een duel om de zege tussen Hamilton en Verstappen. De Nederlander was op versere banden sneller, maar kon in de krappe straten geen gaatje vinden en moest de winst aan de Brit laten. Veel wordt bepaald op zaterdagmiddag. Inhalen is nagenoeg onmogelijk dus de pole-position is van grote waarde. Wie gaat er met de beste startpositie aan de haal?

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco?

Datum: Zaterdag 22 mei 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco staat gepland voor zaterdag 22 mei 2021. De sessie gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start. Een F1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten. Het eerste gedeelte begint zogezegd om 15.00 uur en duurt achttien minuten. Om 15.25 uur gaat Q2 van start, dit segment gaat over vijftien minuten. De top 10 gaat om 15.48 uur op jacht naar de beste startposities. Dit gedeelte duurt twaalf minuten.

Tijdschema: Starttijden Grand Prix van Monaco

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Donderdag 20 mei 11.30u-12.30u Tweede vrije training Donderdag 20 mei 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 22 mei 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 22 mei 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 22 mei 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 22 mei 15.48u-16.00u Race Zondag 23 mei 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland op televisie naar Formule 1 wil kijken, is gebonden aan Ziggo. Klanten van deze aanbieder volgen via het gratis kanaal 14 live alle vrije trainingen, kwalificaties en races. Wil je Formule 1 kijken zonder een tv-abonnement bij Ziggo? Dan kan je via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal alsnog alle F1-actie volgen. Met dit pakket krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Op die zender kijk je live naar alle Formule 1-sessies en races. Ook zijn hier andere kampioenschappen, zoals IndyCar, DTM en Formule 2 te volgen. Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle andere aanbieders beschikbaar.

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco zendt Ziggo vanaf 14.15 uur een uitgebreide voorbeschouwing uit. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken het laatste nieuws, blikken terug op de gebeurtenissen eerder in het weekend en benoemen de kanshebbers voor de kwalificatie. Om 15.00 uur schakelen ze live over naar Monaco, waar commentator Olav Mol verslag uitbrengt van de gebeurtenissen op het circuit.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Ziggo heeft in Nederland de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1 in handen en de sport is daardoor niet op een openbaar kanaal beschikbaar. Datzelfde geldt voor veel andere Europese landen: nagenoeg overal zit de F1 achter een betaalmuur. Wie zonder Ziggo-abonnement naar de Formule 1 wil kijken heeft daardoor weinig legale mogelijkheden. Het beste alternatief is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Via deze dienst kijk je ook live naar alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races, met uitgebreide analyses, historische beelden en meer. Je kunt bovendien zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren: Olav Mol, Martin Brundle of vele anderen. Daarnaast krijg je extra features als live timing, live driver tracker en luister je mee met de boordradio’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

RTL Deutschland zendt dit seizoen vier Grands Prix live uit. De Duitse zender verloor de uitzendrechten aan Sky, maar doet live verslag van de races in Imola, Barcelona, Monza en Interlagos.

Formule 1 Café op Ziggo Sport

Tijdens het F1-seizoen zendt Ziggo op vrijdagavond het praatprogramma Formule 1 Café uit. De Formule 1-fan blijft zo op de hoogte van de serieuze en minder serieuze zaken uit de sport. Rob Kamphues ontvangt in ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ wekelijks een aantal gasten aan zijn stamtafel. Onder hen vaste analist Robert Doornbos en Formule 1-geek Rob van Gameren. Ook coureurs als Tom Coronel, Giedo van der Garde, Jan Lammers en Renger van der Zande schuiven regelmatig aan.

Hoe laat is Formule 1 Café?

Het Ziggo-programma Formule 1 Café wordt tijdens het F1-seizoen elke vrijdagavond uitgezonden. Het liveprogramma begint om 22.30 uur en duurt een uur. De opnames vinden plaats in Hilversum. Vanwege de coronacrisis is het momenteel niet mogelijk om de uitzending bij te wonen.