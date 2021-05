Verstappen: Begeleiding van jonge Nederlandse coureurs kan beter

Max Verstappen die dit jaar meevecht voor de Formule 1-titel, Rinus van Kalmthout die zojuist zijn eerste overwinning in de Amerikaanse IndyCar Series heeft behaald, en Robin Frijns en Nyck de Vries die respectievelijk eerste en tweede staan in het Formule E-kampioenschap. Voor een klein landje doet Nederland het op dit moment niet onaardig in de internationale formuleracerij.

“Het is natuurlijk positief en mooi om te zien dat iedereen het goed doet in de eigen klasse”, reageerde Verstappen tijdens een onderonsje met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. “Ik denk dat je tijdens mijn karttijd al wel kon zien dat er meer Nederlandse jongens waren die wisten hoe ze gas moesten geven, ten opzichte van de jaren daarvoor. Er kwamen gewoon meer jongens door. Dat is positief en natuurlijk mooi om te zien. Ik hoop dat we dit door kunnen trekken, dat meer Nederlanders het goed kunnen doen, overal.”

Niettemin kan de begeleiding van jonge coureurs volgens hem nog wel wat beter in Nederland. Gevraagd of partijen zoals de KNAF de begeleiding momenteel goed voor elkaar hebben, antwoordde Verstappen: “Ik weet het niet. Ik denk dat het veel beter kan, al is dat niet aan mij natuurlijk. Iedereen bewandelt het pad op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, maar ik denk wel dat het qua begeleiding van de jonge gasten een stuk beter kan in Nederland.” De Red Bull Formule 1-coureur, die zelf dankzij vader Jos de best denkbare opleiding genoot, erkent dat het niet eenvoudig is om voor goede begeleiding te zorgen. “Degenen die het kunnen, moeten er maar ook net zin in hebben, natuurlijk. Ik denk dat er op dit moment sowieso niet heel veel mensen in Nederland zijn die het kunnen. Het is gewoon lastig. We zijn natuurlijk ook niet het grootste land.”

Verstappen hoopt dat de huidige successen van Nederlanders in de internationale autosport ertoe kunnen bijdragen dat de situatie uiteindelijk wel verbetert. “Nu zo veel rijders het goed doen, maak je de sport natuurlijk wel veel populairder. Meer jonge gasten willen nu gaan racen, en dat is alleen maar goed. Hopelijk kunnen we daardoor ook meer mogelijkheden creëren”, aldus de elfvoudig Grand Prix-winnaar.

Beperkte middelen

De KNAF laat aan Motorsport.com weten te doen wat zij kan met de middelen die zij heeft. “Het kan zeker altijd beter”, reageert Maarten van Wesenbeeck, general manager bij de Nederlandse autosportbond, op de uitspraak van Verstappen dat de begeleiding van jonge coureurs nog wel beter kan in Nederland. “Je moet alleen ook kijken naar de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Die zijn in autosporttermen redelijk beperkt. We doen vanuit onze rol wat er binnen de mogelijkheden ligt. Wat we aan middelen hebben, zetten we zo gericht en zo goed mogelijk in.” De ambities om meer te doen zijn bij de KNAF zeker aanwezig. “Natuurlijk willen we nog wel verder uitbreiden en bredere programma’s opzetten”, aldus Van Wesenbeeck. “Maar onze financiële polsstok reikt niet altijd zo ver als onze ambities.”

De KNAF heeft al het KNAF Talent First-programma en de KNAF Academy, die erop gericht zijn om jonge coureurs te helpen bij hun ontwikkeling. Voormalig wielrenster en veldrijdster Sanne van Paassen is als coach bij beide projecten betrokken. “Zij doet de persoonlijke begeleiding van onze rijders”, zegt Van Wesenbeeck. “En als je de media een beetje volgt, dan zie je haar naam steeds vaker voorbij komen. Als coach krijgt zij steeds meer erkenning. En ze doet het erg goed. Ze pakt die jongens echt bij de hand. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld Atze Kerkhof, bij wie we onze talenten veelvuldig laten simmen.” TeamNL, zoals de KNAF Talent First-ploeg ook wel wordt aangeduid sinds de bond verbonden is aan NOC*NSF, bestaat momenteel uit Rinus van Kalmthout, Richard Verschoor, Kas Haverkort, Thomas ten Brinke en Tijmen van der Helm.

Sinds het vertrek van Giedo van der Garde in 2019 is er formeel geen bondscoach meer bij de KNAF. Die rol wordt de facto bekleed door Van Paassen. Aanvankelijk werd er weer gemikt op een coach met een Formule 1-achtergrond, maar volgens Van Wesenbeeck bleek het hebben van een verleden in de koningsklasse niet per se noodzakelijk voor deze rol. “In de persoon van Ho-Pin Tung hebben we in ons bestuur al iemand met zeer veel autosportkennis en -ervaring. En de rijders hebben zelf vaak ook al een ervaren coach om zich heen. Zo werkt Formula Regional by Alpine-coureur Thomas ten Brinke met Van der Garde samen.”

“We hebben echt gezocht naar iemand uit de topsportwereld die heel veel ervaring heeft met coaching”, vervolgt Van Wesenbeeck. “Die hebben we gevonden in de persoon van Sanne van Paassen, die werkte voor het topsportcentrum van NOC*NSF. En als je de rijders spreekt die al langer met haar werken, zoals Richard Verschoor, Loek Hartog, Colin Caresani en Daan Pijl [die laatste drie zijn lid van de KNAF Academy], zul je merken dat die allemaal laaiend enthousiast over haar zijn.”