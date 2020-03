Wat het coronavirus betekent voor het duurste F1-seizoen ooit

Hoe graag de Formule 1-bazen het tot de donderdag in Melbourne ook wilden ontkennen, de uitbraak van het coronavirus en de dreigende economische crisis raken ook de Formule 1. Dat geldt ook voor Franz Tost, de teambaas van AlphaTauri, die momenteel vastzit in zijn appartement in Faenza, Italië. Dat land is de afgelopen weken keihard getroffen door het coronavirus.

De eerste acht races van het Formule 1-seizoen 2020 zijn al afgelast of uitgesteld en het lijkt erop dat we er daarmee nog niet zijn. Ook heeft men door de economische omstandigheden besloten om de introductie van het nieuwe reglement uit te stellen tot 2022 en de huidige reglementen voor aankomend seizoen te bevriezen. Voor de Formule 1-teams betekent het concreet dat het verder ontwikkelen van de nieuwe wagens voorlopig zinloos is. Ook mag er nog niet gewerkt worden aan de wagen voor 2022. Dat geeft niet alleen rust, het zorgt er ook voor dat teams niet zo diep in de buidel hoeven te tasten om de beide projecten parallel op gang te houden.

“De medaille heeft twee kanten. Het voordeel is namelijk dat we vanwege het coronavirus dit jaar niet dubbel hoeven te ontwikkelen. We kunnen de wagen voor 2022 niet ontwikkelen totdat het 2021 is”, zegt Tost in een telefonisch interview met Motorsport.com. “Het betekent dat de ontwikkeling in 2021 ook al onder het budgetplafond zal vallen. Dat is erg belangrijk omdat het ons enorm veel geld scheelt. Het betekent dat we niet noodzakelijk dubbel hoeven te investeren in twee verschillende wagens.”

Aanvankelijk zou de invoering van de nieuwe reglementen samenvallen met de introductie van het budgetplafond, dat vanaf volgend jaar op 175 miljoen dollar per jaar vastgesteld is. Maar aan dat initiatief zaten nogal wat haken en ogen. De wagens voor 2021 zouden dit jaar al ontwikkeld worden, zonder het budgetplafond. Dat zou voor de Formule 1-teams voor het duurste jaar ooit gezorgd hebben. De uitbraak van het coronavirus heeft dat compleet veranderd. Hoewel het nieuwe reglement pas vanaf 2022 van kracht wordt, blijft de introductie van het budgetplafond voor 2021 staan.

In oktober een ‘gemiste kans’, nu de realiteit

Red Bull-teambaas Christian Horner pleitte in oktober 2019 al voor iets dergelijks. Op een vraag van Motorsport.com over de parallelle invoering van het reglement en het budgetplafond zei hij: “Het is een gemiste kans geweest. Met de kennis van nu was het beter geweest om het plafond te introduceren in 2021 en ons dan tijd te geven om de regels verder te verfijnen.” Horner stelde eerder al voor om de introductie van het nieuwe reglement uit te stellen tot 2022 omdat “de grote teams hun ontwikkeling dan ook onder het budgetplafond moeten uitvoeren”.

Geen gekke gedachte, zou je zeggen. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff kon zich wel vinden in de woorden van zijn Britse collega. Toch haalde het voorstel het niet. Nog geen half jaar later is men door de realiteit ingehaald. Wat in oktober 2019 onmogelijk leek, blijkt anno maart 2020 een bijzonder verstandig plan. Niet direct vanwege de coronacrisis, maar ook vanwege de ontwikkeling die de automotive-industrie doormaakt. Er staat niet voor niets een vraagteken achter het Formule 1-programma van Renault en ook Mercedes heeft uitgebreid de tijd genomen om tot een beslissing te komen.

Concreet betekent het uitstel van het reglement voor de Formule 1 dat de ontwikkeling van het chassis bevroren is. “Daar komt een homologatie op”, verklaart Tost. “Dat geldt ook voor andere mechanische onderdelen, zoals de wielophanging. Het enige waar nog aan gewerkt kan worden is de aerodynamica. Dan hebben we het over de voorvleugel, achtervleugel, het bodywork, de sidepods, de vloer, de diffuser en de bargeboards."

De gevolgen van de coronacrisis voor de Formule 1 zijn voorlopig nog niet te overzien, maar de financiële implicaties worden door het uitstellen van het reglement in ieder geval zoveel mogelijk ingeperkt. En dat is misschien maar verstandig ook.

Met medewerking van Christian Nimmervoll