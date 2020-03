Honda: "Onmogelijk in deze situatie proactief te handelen"

De Formule 1-kalender is al flink op de schop gegaan door de uitbraak van het coronavirus. De eerste acht Grands Prix werden uitgesteld of afgelast en als de situatie rond het virus niet snel verbetert, zijn er mogelijk meer races die niet op de oorspronkelijk geplande datum verreden kunnen worden. De eerste race die afgelast werd was Australië en dat gebeurde pas op het laatste moment.

Honda heeft in zowel Groot-Brittannië als Japan een uitvalsbasis en daardoor moet het bedrijf rekening houden met de richtlijnen van beide landen. Dat is een uitdaging, maar desondanks gelooft Tanabe dat Honda in staat is om na een aankondiging snel op de circuits te verschijnen. Tegenover RACER verklaarde technisch directeur Toyoharu Tanabe: “Ook in een normaal seizoen moet je in de Formule 1 klaar zijn om zeer snel te reageren wat betreft technisch werk en de logistiek. Dus zodra we groen licht krijgen om te racen, zijn we daar klaar voor.”

Hij erkent dat de coronacrisis voor een logistieke puzzel heeft gezorgd: “Het gros van het werk na de aankondiging op de vrijdag dat de eerste race was afgelast was logistiek. We moesten het personeel, de krachtbronnen en alle uitrusting terug naar Groot-Brittannië en Japan krijgen. Sommige teamleden wisselden naar nieuwe vluchten, terwijl anderen bij het oorspronkelijke plan bleven en op zondagavond of maandag naar huis gingen.” Alle werknemers moesten volgens Tanabe bij terugkeer twee weken in zelfisolatie gaan, terwijl Honda aan de slag ging met een nieuwe planning. “Naast de logistieke kant begonnen we, zodra we hoorden dat Australië afgelast werd, te werken aan een aangepast werkplan met onze engineers in Japan, waarbij we verschillende mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst in acht namen.”

Honda kan momenteel 'slechts afwachten'

Proactief handelen zit er volgens Tanabe niet in tijdens deze situatie. Honda volgt dan ook de lijn die de FIA en Liberty Media aanhouden in hun aanpak rond de coronacrisis en op basis daarvan gaat de motorleverancier ook handelen. “Niemand weet wanneer het racen verdergaat. We weten nu wel dat de eerste acht races op de kalender uitgesteld of afgelast zijn, dus op basis daarvan kunnen we nu plannen”, zegt Tanabe.