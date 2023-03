De Grand Prix van Saudi-Arabië op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit staat voor de derde maal op de F1-kalender. In het verleden ontwikkelden teams een speciale achtervleugel voor deze ene race, om zo downforce en drag te verminderen. Door het budgetplafond en kostenbeperkingen moeten de teams vandaag de dag op zoek naar verbeteringen zonder voor elke race nieuwe onderdelen te ontwikkelen.

Mercedes reed in Bahrein al met een low downforce achtervleugel. De geplaagde formatie heeft een aantal veranderingen doorgevoerd om de vleugel beter te laten passen bij de karakteristieken van het circuit in Jeddah. De uitsnede in de bovenhoek van de endplate is verwijderd. Mercedes maakt net als vorig jaar gebruik van een slim ontwerp met een verwisselbaar paneel.

Aston Martin AMR23 detail

Aston Martin heeft eveneens wijzigingen doorgevoerd aan de achtervleugel. De centrale sectie van de rand van de bovenste flap is onder handen genomen om downforce en drag te verminderen.

Alpine A523 detail

Alpine komt in de eerste training in Jeddah in actie met extra koelopeningen in de A523.

Red Bull Racing RB19 brake drum detail

Hier zien we een mooi beeld van de voorremconfiguratie van de Red Bull RB19 voordat de diverse ducts en kanalen geplaatst zijn. We zien hier ook het innovatieve ontwerp van de remklauw, waar veel energie in is gestoken om het gewicht zo ver mogelijk naar beneden te brengen.

Alpine A523 brake drum detail

Alpine houdt vast aan de remklauw op de ‘drie uur’-positie. Middels een carbon fairing wordt koele lucht vanuit de hoofdinlaat richting rem gevoerd. Via de druppelvormige openingen kan warme lucht naar buiten komen.

Ferrari SF-23 brake drum detail

Ter vergelijking de configuratie van Ferrari, met de remklauw op de ‘vijf uur’-positie. Het geheel heeft overduidelijk een substantiëlere fairing, die voorzien is van coating om de hitteoverdracht te bevorderen.

Red Bull Racing RB19 detail

Hier zien we de Red Bull RB19 waarbij de achterkant nog bevestigd moet worden aan het chassis. Zo krijgen we een mooi beeld van de ophanging, de steunpilaren van de achtervleugel die bevestigd zijn aan de kreukelzone en de route van de uitlaat.

McLaren MCL60 brake drum detail

De voorremconfiguratie van McLaren vertoont overeenkomsten met de kanalen van Ferrari. Koele lucht komt binnen via de opening, hete lucht wordt aan de achterkant weer naar buiten gevoerd.

Alfa Romeo Racing C43 achterzijde detail

Alfa Romeo heeft de DRS-activator licht gewijzigd ten opzichte van de variant uit Bahrein, met een smallere verbinding tussen de activator en de achtervleugel.

Aston Martin AMR23 neus

Een blik op de binnenkant van de neus van de AMR23 tijdens de opbouwfase.

Aston Martin AMR23 brake drum detail

Aston Martin heeft de voorremconfiguratie in de wintermaanden flink onder handen genomen. Niet alleen is de remklauw naar een lagere positie verschoven, ook wordt er nu gebruikgemaakt van een fairing rondom de remschijf.

Alfa Romeo Racing C43 detail

De achterremmen van de Alfa Romeo C43 zijn voorzien van een fairing rondom de remschijf om de hitteoverdracht tussen de diverse componenten binnenin de remtrommel te beperken.

AlphaTauri AT04 detail

Een blik op de radiator en koeling van de AlphaTauri AT04. Het team maakt al vele jaren gebruik van deze vorm van de koeler, die goed past bij de vormgeving van de sidepods die de ontwerpers in Faenza wensen.

Williams FW45 detail

Williams voorziet de FW45 van een lower downforce-pakket voor de GP van Saudi-Arabië.

Haas VF-23 detail

Haas kiest ook voor een achtervleugel waarmee de topsnelheid verbeterd moet worden. De bovenste flap heeft geen gurney op de rand, maar dat kan gedurende het weekend nog veranderen.