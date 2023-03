Lewis Hamilton en fysio Angela Cullen na zeven jaar uit elkaar

Sinds 2016 werkte Lewis Hamilton samen met Angela Cullen, die optrad als zijn fysiotherapeut en persoonlijk assistent. In de loop van de samenwerking is zij tevens uitgegroeid tot een van de belangrijkste vertrouwelingen van de Mercedes-coureur, die met de steun van de Nieuw-Zeelandse vier opeenvolgende wereldtitels pakte tussen 2017 en 2020. Bij de Grand Prix van Saudi-Arabië van dit weekend ontbreekt Cullen echter aan de zijde van Hamilton. De reden daarvoor: het tweetal heeft de samenwerking beëindigd, zo maakte de zevenvoudig wereldkampioen bekend via social media.

"De afgelopen zeven jaar had ik Angela Cullen aan mijn zijde en zij pushte mij om de beste versie van mezelf te zijn", schrijft Hamilton in zijn bericht op social media. "Door haar ben ik een sterkere atleet en een beter persoon geworden. Daarom hoop ik dat jullie haar samen met mij het allerbeste wensen bij het zetten van de volgende stappen om haar dromen na te jagen. Bedankt voor alles Angela, ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor jou in het verschiet heeft."

Op de circuits was Cullen steevast in de buurt van Hamilton te vinden, maar zij ondernamen geregeld ook samen dingen buiten de raceweekenden om. Zo gingen zij na de afgelasting van de GP van Australië in 2020 samen rotsklimmen en ook hebben zij dezelfde 'Loyalty'-tattoo. Het is nog niet bekend door wie Cullen wordt opgevolgd als de fysio en assistent van Hamilton.

Hamilton heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt dat Cullen een belangrijke rol speelde. "Mensen zullen dit waarschijnlijk niet begrijpen omdat ze het van een afstandje zien, maar zij is een van de beste dingen die mij is overkomen in mijn leven", vertelde hij eerder al eens. "Ik heb het geluk dat ik met veel mensen gewerkt heb, maar zij is de vrouw die van allemaal het hardste werkt. Het is belangrijk dat je positieve mensen om je heen verzamelt. Je kan geen dood gewicht meezeulen of met mensen omgaan die je niet inspireren om het beter te doen of die je niet helpen als je er doorheen zit. Je moet mensen om je heen hebben die dat wél kunnen doen en zij is er een van."