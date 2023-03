Om de veiligheid en het zicht op het snelle stratencircuit van Jeddah te verbeteren zijn er flink wat veranderingen doorgevoerd. Zo zijn in sommige bochten de muren naar achteren geschoven om meer zicht te creëren terwijl kerbstones op sommige plekken minder heftig zijn gemaakt om zware schuivers, zoals die van Mick Schumacher van vorig jaar, te voorkomen.

Dat zorgt er wel meteen voor dat de coureurs meer vrijheden hebben om de track limits van het circuit op te zoeken, waar dat in de voorgaande twee edities een stuk lastiger was. Zo kan wedstrijdleider Niels Wittich nog een lang weekend te wachten staan. In zijn aantekeningen aan de teams heeft hij uitgelegd dat de witte lijnen langs de baan de track limits vormen. "Elke coureur die tijdens de kwalificatie en de race niet binnen deze lijnen weet te blijven, zal zijn rondetijd geschrapt zien worden door de stewards."

Een ideaal moment om deze track limits te verkennen, zijn de vrijdagtrainingen. Ook Valtteri Bottas verwacht dat coureurs de limieten zullen opzoeken om het verschil te kunnen maken. "Op sommige plekken kun je er nu overheen, nu de muren verder weg staan van de track limits", antwoordt Bottas, gevraagd door Motorsport.com of nu meer coureurs over die limiet zullen gaan. "Er zijn mogelijkheden om er van te profiteren, maar deze worden tegenwoordig goed gecontroleerd. Het is dus net als alle andere banen waar je een wijdere lijn kunt pakken, ik zie daar geen groot probleem in. Je moet gewoon voorzichtig zijn."

De witte lijn

Alexander Albon herinnert zich dat de kerbstones vorig jaar 'behoorlijk tricky en gevaarlijk' waren. "Ze hebben er goed aan gedaan om dat op te lossen", stelt Albon. "Maar dit opent wel de deur voor track limits. We zullen het wel zien. Ik denk dat er wel veel verkend zal worden. Sommige bochten zullen misschien wel te snel zijn om eroverheen te gaan. Het circuit is over het algemeen beter geworden, daar gaat het vooral om."

Net als Bottas verwacht ook Haas F1-coureur Nico Hülkenberg dat de kans op een tijdstraf genoeg reden zal zijn om voorzichtig te zijn. "De FIA heeft sinds een jaar een duidelijk standpunt op dit gebied, de witte lijn", legt de Duitser uit. "In Bahrein hebben we opnieuw over die witte lijn gepraat bij de coureursmeeting, en je mag er niet overheen. Het gaat vaak om zeer kleine marges, met name in de kwalificatie. Je zit laag en het gaat om een paar millimeters. Het is vanuit de cockpit soms moeilijk te zien. Maar we zullen erop letten en hopelijk zitten we dan aan de goede kant van de streep."

Nyck de Vries, een nieuweling op dit circuit, geeft toe dat hij het rustig aan zal doen, met de kennis dat het wat makkelijker is om de kerbstones op het Jeddah Corniche Circuit te gebruiken. "Ik laat het wel aan anderen over om dat als eerste te verkennen!", grapt de AlphaTauri-coureur. "Ik heb baantijd nodig, dus ik zal mijn ritme opbouwen. Op alle kerbstones loopt het asfalt als het ware tegen de kerbstone aan. Je kan nog steeds bottomen, maar het is niet zo dat je banden achter de kerbstone terechtkomen", aldus de Nederlander.