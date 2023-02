F1-gamemaker EA Sports gaat samenwerking met Max Verstappen aan

EA Sports geldt als een van de belangrijkste spelers in de game-industrie. Jaarlijks gaan er miljoenen exemplaren over de toonbank van de bekende FIFA-games, terwijl er ook ieder jaar games worden uitgegeven van American Football-competitie NFL en de ijshockey-competitie NHL. Daarnaast maakt EA Sports ook games voor UFC en de PGA Tour, net als de Formule 1. Die games worden ontwikkeld door Codemasters, de gameontwikkelaar die in 2021 werd overgenomen door EA Sports' moederbedrijf Electronic Arts.

De afgelopen jaren is EA Sports regelmatig samenwerkingen aangegaan met atleten uit de takken van sport waarvan het games uitgeeft. Zo werd voetballer Kylian Mbappé al toegevoegd aan het portfolio van het bedrijf. De volgende atleet die zich in dat rijtje voegt, is tweevoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlandse coureur en de gameontwikkelaar gaan een samenwerking aan, waardoor Verstappen een officiële EA-atleet wordt. In samenwerking met het bedrijf gaat hij aan content werken, in ruil daarvoor krijgt EA een plekje op de kin van de helm van Verstappen.

"Van momenten waarop ik games speel met mijn vrienden tot competitieve situaties buiten de baan: EA Sports is altijd een onderdeel geweest van mijn leven. Daarom voelt deze samenwerking heel natuurlijk en ik ben er trots op om EA Sports, dat miljoenen fans heeft, te vertegenwoordigen tijdens het 2023-seizoen", zegt Verstappen, een fervente speler van de FIFA-games, over de samenwerking met EA Sports. Andrea Hopelain, senior vice president of brand bij EA Sports, vult aan: "Max is altijd gedreven en ongelofelijk competitief. Hij is een echte kampioen met een diepgewortelde liefde voor games en sport. Het is fantastisch om samen te werken met een van de beste atleten ter wereld, die op jonge leeftijd al geschiedenis heeft geschreven in de Formule 1. We kijken ernaar uit om wereldwijd nog meer fans samen te brengen via onze EA Sports-titels."