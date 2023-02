Red Bull bezig met overgewicht: “Vertrouw erop dat het opgelost is”

Bij de teampresentatie van vrijdag in New York werd de gloednieuwe wagen van Red Bull Racing nog niet getoond, maar moesten de fans het doen met een showmodel die van een nagenoeg ongewijzigde kleurstelling was voorzien. Red Bull komt later dit jaar nog wel met iets speciaals op de proppen tijdens de Amerikaanse races, maar voorlopig blijft alles zoals het is. Op de fabriek wordt intussen keihard gewerkt aan het nieuwe strijdwapen waarin Verstappen voor zijn derde F1-wereldtitel wil gaan.

De RB18 was aan het begin van het seizoen 2022 zo’n tien kilogram te zwaar en dat had effect. Naarmate het seizoen vorderde slaagde Red Bull erin het tij te keren, maar het gewicht van de wagen was ook deze winter een thema in Milton Keynes. “We weten dat we iets moesten doen aan het gewicht van de auto, we hadden last van overgewicht”, zegt Verstappen, gevraagd naar de zaken die voor 2023 verbeterd moesten worden. “Dat was zeker een doel voor dit jaar en we hebben vertrouwen dat het voor dit jaar opgelost is. Verder zijn er veel dingen, maar ik kan niet te diep ingaan op de details.”

Vooral in de eerste fase van vorig seizoen had Verstappen last van onderstuur, iets waar ook andere teams last van hadden. Bandenleverancier Pirelli heeft hierop gereageerd door aanpassingen door te voeren. “De banden waren niet specifiek het probleem”, zegt Verstappen. “Het was het gewicht van de auto, we zaten ver boven de limiet en dat zorgde ervoor dat de auto aan de voorkant erg lui was. Het werd beter toen de auto minder overgewicht had en dan wordt een auto ook sneller. Ik heb in mijn leven nog nooit een auto met onderstuur gereden die wel snel was, in welke klasse dan ook. Met de nieuwe banden wordt het een klein beetje beter. Natuurlijk hebben we alleen in Abu Dhabi volledig getest en moeten we zien of het overal werkt. Weersomstandigheden en asfalt hebben daar ook invloed op, maar ik geloof dat we in de juiste richting zitten.”

De Red Bull RB18 was vorig jaar na een moeizame start een uitstekende auto waarmee Verstappen het kampioenschap binnenhaalde. Het verbeteren van de auto is een doorlopend proces, vindt de coureur. “Het is volgens mij hetzelfde als waar ik als coureur aan werk. Ik probeer altijd te kijken waar ik mezelf in kan verbeteren en probeer sterker terug te komen. Zelfs al is dat soms moeilijk, maar het team doet hetzelfde met het verbeteren van de auto.”

“We hebben nooit echt gedomineerd”

Verstappen werd afgelopen seizoen enkele races voor het einde in Japan kampioen. Op papier zag het er daardoor uit als een dominant seizoen voor de Nederlander, maar zo voelde hij het zelf niet. Bovendien was het puntenverlies bij andere teams vooral te wijten aan de uitvoering en het ontwerp van de nieuwe auto’s, stelt Verstappen. “Voor de sport is het natuurlijk goed dat we in 2023 een close gevecht krijgen voor de wereldtitel”, reageert hij op de vraag of hij hoopt op een spannend duel met bijvoorbeeld Lewis Hamilton. “Maar ik vond het vorig jaar ook redelijk spannend. Als team hebben we heel veel dingen beter gedaan dan andere teams en daarom was het gat in de puntenstand zo groot. Ik heb nooit het gevoel gehad, afgezien van twee of drie races, dat we echt weekenden compleet gedomineerd hebben. Dat zijn dingen die we beter kunnen doen, in de kwalificatie waren we vaak niet eens de snelste. Maar voor de sport en de interesse in de Formule 1 zou een titelgevecht met meerdere teams goed zijn.”

Mercedes maakte richting het eind van het seizoen 2022 stappen. Het team won in Brazilië, maar bleef wisselvallig presteren. Volgens Verstappen valt in deze fase lastig in te schatten of het in 2023 anders zal zijn. “Het is moeilijk te zeggen, zelfs aan het eind van het jaar leek het soms alsof ze het onder controle hadden en soms niet”, aldus Verstappen over Mercedes. “Ik kan daar moeilijk iets over zeggen omdat ik het van buitenaf zie en niet alle info heb. We zullen dit jaar wel zien of ze het lek boven hebben, maar natuurlijk zullen ze een van de grote rivalen zijn. Ferrari zal ook sterk zijn, maar het is lastig om te zeggen hoe zwaar het voor ons wordt.”

Red Bull kondigde vrijdag met Ford een nieuwe partner aan voor het bouwen van motoren, maar verder heerst er kalmte bij het team. Bij concurrenten Mercedes en Ferrari was dat wel anders. James Vowles trok de deur achter zich dicht in Brackley en gaat aan de slag bij laagvlieger Williams, Ferrari stuurde Mattia Binotto de laan uit en kreeg Frederic Vasseur als vervanger. “Het is moeilijk om te zeggen of zoiets invloed heeft”, zegt Verstappen. “Als er nieuwe mensen komen, kost het altijd een beetje tijd om te wennen aan de nieuwe plek. Ook als coureur bij een nieuw team heb je tijd nodig, maar je kunt er nog steeds veel beter van worden. Het is een grotere uitdaging om de mensen en alles te leren kennen. De tijd zal leren of het een goede verandering was.”

Video: Red Bull Racing gaat in zee met Ford