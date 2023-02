Red Bull houdt 2023-presentatie, maar toont echte RB19 van Verstappen nog niet

Voorafgaand aan het negentiende F1-seizoen van Red Bull Racing, zoals bekend gebouwd op het puin van Jaguar, trok de brigade van Christian Horner en Helmut Marko naar New York. In The Big Apple - ook voor titelsponsor Oracle - zou de RB19 officieel onthuld worden, al was vanaf het begin duidelijk dat het niet de auto zou zijn die op 5 maart op de grid staat in Bahrein. Zo is Red Bull volgens Marko vaak laat klaar met de nieuwe auto - pas vlak voor de wintertest - en zou het nieuwe strijdwapen naar New York verplaatsen totaal niet logisch zijn. Red Bull heeft gekozen voor een aanpak vergelijkbaar met vorig jaar, toen het de echte auto ook pas op de eerste testdag aan het publiek toonde. De creatie op het podium deed daardoor verdacht veel denken aan de RB18...

Alhoewel verstoppertje spelen vorig jaar helemaal cruciaal was door de omslag in het reglement - Red Bull wilde de concurrentie niet wijzer maken dan nodig en kopieergedrag voorkomen - heeft men dit jaar voor een soortgelijke planning gekozen. Never change a winning team. Alleen was het decor waarin Max Verstappen, Sergio Perez en teambaas Horner mochten opdraven wel anders. Red Bull trok naar Amerika, waar de Formule 1 mede dankzij Netflix een aanzienlijke groei doormaakt. Verstappen wist vorig jaar beide krachtmetingen op Amerikaanse bodem (Miami en Austin) te winnen en mag er dit jaar driemaal in actie komen door het toevoegen van Las Vegas aan de kalender.

Na de succescampagne van Red Bull is het doel voor dit seizoen helder: wederom voor beide wereldtitels vechten. Verstappen en Horner lieten echter optekenen dat het herhalen van 2022, voor Red Bull 'een uniek jaar', allesbehalve makkelijk zal worden. De concurrentie zit niet stil en daar komt de reductie van de windtunneltijd voor Red Bull bij. Als constructeurskampioen heeft het recht op zeventig procent van de standaardwaarde en daar gaat tien procent vanaf door het overschrijden van het budgetplafond. De honger naar succes is echter niet gestild en Verstappen is naar eigen zeggen klaar voor het jaar waarin hij zijn derde opeenvolgende wereldtitel kan pakken. "Niemand is natuurlijk perfect en je kunt altijd leren. Dat geldt ook voor mij. We hebben al geweldige dingen bereikt, maar je neemt altijd weer dingen mee. De nieuwe auto heb ik in de simulator gereden en daar zijn wat dingen in verwerkt die ik van vorig jaar heb geleerd, al kan ik niet in details treden."

Presentatiedag vooral in het teken van Ford

De auto waarmee Verstappen gaat jagen op titel nummer drie valt pas in Bahrein technisch te analyseren. In de Classic Car Club in New York ging het vooral om de livery, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken voor de aanwezigen. Dat laatste gold al helemaal doordat Red Bull heugelijk nieuws kon delen, nieuws dat zich in de afgelopen dagen al aandiende: Red Bull Racing en AlphaTauri slaan de handen vanaf 2026 ineen met Ford. De plannen voor een launch in New York zouden voor die tijd al zijn gesmeed, en ook grotendeels met Oracle samenhangen, al is het op deze manier wel perfect samengevallen: de nieuwe partner in Amerika aankondigen.

In dit artikel valt meer over de deal met Ford te lezen, al maakt deze aankondiging de cirkel rond. Zo kocht Red Bull het team van Jaguar toen Ford de stekker uit het fabrieksproject trok. Voorafgaand aan het negentiende jaar van Red Bull Racing in de Formule 1 is Ford er op een andere manier weer bij betrokken en worden de krachten gebundeld. Ford zal de Red Bull-motor badgen in ruil voor geld en op technisch vlak ook bijdragen aan de Powertrains-krachtbron, onder meer met kennis van de elektrische delen. Wat betreft de presentatie van de 2023-auto heeft Red Bull het bij een livery reveal gehouden, zoals AlphaTauri dat volgende week ook zal doen. Red Bull kwam vrijdag overigens nog wel iets bijzonders: voor de drie races in Amerika mogen fans zelfs een livery ontwerpen, waarbij Red Bull er dan voor iedere race in Amerika eentje selecteert. Voor die wedstrijd wijkt de kleurstelling dus af van wat er vandaag is gepresenteerd.

Video: Red Bull toont de livery van de RB19