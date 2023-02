F1-update: Red Bull toont RB19 nog niet, Honda in 2026 ingeruild voor Ford

Toen Red Bull Racing koos voor een relatief vroege launch date stond eigenlijk al vast dat het team van Christian Horner nog niet de daadwerkelijke auto zou tonen. Niet voor niets heeft Helmut Marko laten weten dat Red Bull meestal als één van de laatste teams pas klaar is voor de wintertest. De handel begin februari verplaatsen naar New York past logischerwijs niet in die planning. Red Bull toonde derhalve de RB18 met een licht aangepaste livery en houdt de kaarten verder nog even tegen de borst. Voor technische analyses blijft het dus wachten op de testdagen in Bahrein.

Vrijdag draaide het vooral om Ford, dat aankondigde voor het eerst sinds 2004 weer terug te keren in de Formule 1. Het moet gebeuren vanaf 2026 en wel als de partner van Red Bull Powertrains, het eigen motorproject van Red Bull. Dit betekent concreet dat Ford zowel bij Red Bull Racing als ook AlphaTauri betrokken raakt. De vraag voorafgaand aan deze presentatiedag luidde vooral hoe de samenwerking eruit zou zien. Dat het nieuws zou komen was al wel bekend.

Ford en Red Bull konden twee afslagen nemen: alleen een motor laten badgen in ruil voor geld of een samenwerking die ook technisch van aard is. Alhoewel de Ford-kopstukken nog wat vaag waren, gaat dat laatste gebeuren. Ford gaat in Milton Keynes - met de faciliteiten die Powertrains opbouwt - meewerken aan de motor. Voor Red Bull is vooral kennis van de elektrische componenten van meerwaarde, dat zou op eigen benen een aardige sprong in het diepe zijn. De verbrandingsmotor kan Red Bull zelf maken, al wil Ford daar ook graag bij betrokken zijn, al is het maar omdat het merk zeer geïnteresseerd is in de duurzame brandstoffen, waar F1 vanaf 2026 op overstapt.

Het totaalplaatje is volgens de hoofdrolspelers win-win. Red Bull krijgt een financiële injectie voor het eigen motorproject en bovendien rugdekking van een groot concern op technisch vlak. Ford kan zo op een kostenefficiënte manier deelnemen aan F1 en dus profiteren van de hype in onder meer Amerika. Daar komt bij dat Ford instapt bij een team dat aantoonbaar een goed chassis kan bouwen en met Adrian Newey misschien wel de meest begeerde man van de paddock in huis heeft.

Waarom deze constructie de voorkeur heeft gekregen boven een langere samenwerking met Honda of de initieel geplande deal met Porsche, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina. Daarin ook aandacht voor Max Verstappen, die reageert op het Ford-nieuws en alvast vooruitblikt op het nieuwe seizoen - waarbij de te zware Red Bull van 2022 een geluk bij een ongeluk kan zijn...

