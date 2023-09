Een reeks races waarbij het een of meerdere dagen regende, bracht een van de grootste problemen in de huidige Formule 1 weer aan het licht: het slechte zicht in natte omstandigheden. De huidige generatie bolides werpt te veel spray op, waardoor het zicht voor de achtervolgende wagens zienderogen afneemt. De afgelopen jaren is de situatie aanzienlijk verslechterd, waardoor er nu niet meer gereden kan worden in omstandigheden waaronder dat voorheen nog wel mogelijk was.

De FIA zoekt achter de schermen al langere tijd naar een oplossing. Zo is er reeds geëxperimenteerd met spatborden om de hoeveelheid spray te verminderen. Een test op Silverstone wees echter uit dat dit niet veel effect had: de hoeveelheid spray nam niet voldoende af. Bovendien werd er nu veel water via de diffuser de lucht in geworpen.

In Monza, net na de regenrace in Zandvoort, sprak Formule 1 CEO Stefano Domenicali over de kwestie. Hij stelt dat het nu bovenaan de prioriteitenlijst staat om de zichtproblemen te verhelpen. “De Formule 1 is en blijft een formulewagenkampioenschap met open wielen. Er is echter een open discussie gaande, want we hebben nog nooit zoveel regenraces gehad als in de afgelopen jaren. Het probleem met het zicht van de rijders in natte omstandigheden moet opgelost worden. Het heeft niets met de grip te maken. Ik denk dat in de toekomst één type regenband voldoende is. Op Zandvoort zagen we de herstart op intermediates en dat werkte. Maar het zichtprobleem blijft.”

Naast het idee met de spatborden zegt Domenicali dat men bekijkt hoe de diffuser aangepast kan worden, zodat deze niet meer zo veel water de lucht in werpt. “We evalueren de spatborden, die het spray-fenomeen kunnen beperken. Maar we kijken ook naar de optie om de diffuser aan te passen. Het is een belangrijk probleem. We moeten de kans beperken dat een race stilgelegd kan worden.”

Waardevolle test

Hoewel de recente test met de spatborden niet het gewenste effect sorteerde, stelt de FIA dat het nog altijd zeer waardevol was. Waarnemend president van de FIA Robert Reid zei in Monza: “Het is een uitdaging met de nieuwe aerodynamica in F1, en we proberen dat op te lossen. Alles wat we kunnen doen om de spray te verminderen en het zicht te verbeteren, is iets waar we naar kijken. Op dit moment is er geen duidelijke oplossing. We hebben de eerste stappen echter al wel gezet. Ik weet dat er kritiek was, en ik heb al gelezen dat het een mislukte test was, maar je moet iets proberen. En dat hebben we gedaan. De test was zeker geen mislukking. We hebben er veel van geleerd.”

Yuki Tsunoda in de regen in Zandvoort. Foto: Dom Romney / Motorsport Images