FIA benoemt twee teams voor test met wielkappen in Silverstone

Na het dramatische verloop van de Grand Prix van België in 2021, die door zware regenval na enkele ronden achter de safety car al werd beëindigd, is de Formule 1 gaan kijken naar manieren om in dergelijke omstandigheden toch te kunnen racen. Een van de geopperde ideeën is het introduceren van speciale wielkappen. Deze zouden dan op de auto's gemonteerd mogen worden zodra de baan extreem nat is, om op deze manier de hoeveelheid spray achter de auto's te verminderen. Als de baan daarna opdroogt, kunnen de wielkappen gewoon op de auto's blijven zitten.

Inmiddels is het project in de testfase aanbeland. De eerste test wordt enkele dagen na de Britse Grand Prix afgewerkt op Silverstone. McLaren en Mercedes komen dan in actie. Deze test wordt afgewerkt op het nationale circuit, waarbij alleen het rechte stuk met start-finish onder water wordt gezet. Een van de doelstellingen van de tests is om te kijken welke rol de diffuser speelt in het opwerpen van spray. Naar verluidt wordt daarom alleen de Mercedes uitgerust met de wielkappen en rijdt de McLaren zonder, om op die manier een directe vergelijking te kunnen maken. De bolides zullen gezamenlijk en los van elkaar rijden. Bovendien wil men data vergaren over de aerodynamische impact die de wielkappen hebben. Ook wordt de testactie gefilmd, zodat de FIA kan bestuderen hoe de wielkappen zich gedragen en om te bepalen hoe de waterdruppels er vanaf vallen, iets wat moeilijk te voorspellen is met een model.

Het is nog niet duidelijk welke coureurs in actie komen voor Mercedes en McLaren tijdens deze speciale test op Silverstone. Een bron binnen Mercedes heeft echter aangegeven dat de renstal uit Brackley hoogstwaarschijnlijk Mick Schumacher aan het werk zet in de W14. De test met de wielkappen vindt plaats nadat bandenleverancier Pirelli al twee dagen op Silverstone heeft getest met de banden voor 2024. Red Bull Racing zet Daniel Ricciardo op die dagen voor het eerst in de RB19, terwijl ook Haas F1 Team en Williams van de partij zijn om de banden zonder bandenwarmers te testen. Na afloop van de bandentest wordt dan de knoop doorgehakt of het verbod op bandenwarmers voor 2024 blijft staan, of dat dit wordt teruggedraaid.