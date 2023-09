Na niet eens één ronde gereden te hebben kwam het tijdens de Nederlandse Grand Prix ineens met bakken uit de hemel. Toch besloot McLaren om Oscar Piastri en Lando Norris niet naar binnen te halen voor intermediates, want het team geloofde dat de regen snel zou stoppen. Dat gebeurde op zich ook wel, maar de baan droogde significant trager op dan dat er in eerste instantie verwacht werd. Hierdoor verloren beide rijders veel tijd.

Norris vroeg meerdere keren of hij toch inters mocht krijgen, maar dit wees zijn race-engineer telkens af. Tot frustratie van de Brit, die zijn engineer de wind van voren gaf en flink tekeerging op de radio. In de derde ronde koos de uit Bristol afkomstige coureur om de aanwijzingen te negeren en kwam dan toch binnen, maar de schade was al aangericht. Uiteindelijk werd Norris nog knap zevende, maar met een goede strategie had er veel meer in gezeten. Over het radioverkeer vertelt de McLaren-rijder nu dat hij het begrijpt dat hij als een 'idioot' overkwam. "We hebben het er even over gehad", blikt Norris terug na een vraag van Motorsport.com. "Terugkijkend denk ik dat ik mezelf als een idioot heb neergezet en dat begrijp ik. De mensen tegen wie ik dat heb gezegd begrijpen dat ik dat niet zo meen. We hadden wat foute keuzes gemaakt in de strategie en ik voelde daar wat emoties bij."

Volgens de Engelsman helpt zijn stemgeluid ook niet mee: "Het klinkt altijd alsof ik schreeuw of klaag over de radio, ik haat dat! Ik heb zelf altijd het idee dat ik chill en relaxed overkom, maar als ik mezelf daarna terugluister krijg ik het tegenovergestelde idee." De Brit vindt het normaal dat de discussies over de radio hoog opliepen in Zandvoort: "Op sommige momenten was het informatieniveau niet goed genoeg en dat frustreerde mij een paar keer. We hebben daar naar gekeken en zorgen dat het niet nog eens gebeurt." Het is volgens Norris intern bij McLaren wel duidelijk dat hij het niet zo kwaad bedoelde. Sinds 2019 rijdt de goedlachse coureur bij het team uit Woking en daardoor kennen ze elkaar door en door. "Mensen van buitenaf oordelen altijd, maar in het team weten ze hoe ik werk en hoe ik praat", vertelt de coureur. "Zolang zij weten dat ik weet hoe ik mijn werk doe, hoe ze tegen mij moeten praten en hoe we dingen moeten interpreteren, dan is dat alles wat ik nodig heb. Wat mensen aan de buitenkant zien.. Ik maak me er aan de ene kant wel druk om, maar aan de andere weer niet. Ik doe namelijk mijn werk zo goed als ik kan."