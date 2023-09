Tijdens het F1-weekend in Zandvoort werd bekend dat Ferrari de SF-23 niet gaat evolueren, maar in 2024 met een totaal ander concept aan de start gaat verschijnen. De Italiaanse renstal voelt zich hiertoe vanwege tegenvallende resultaten genoodzaakt, maar met name het feit dat de rijders geen idee hebben hoe de auto zich bocht na bocht gedraagt, is een belangrijke reden dat we volgend jaar een compleet andere Ferrari op de grid zien. Voor dit seizoen heeft de Scuderia het opgegeven om deze problemen te verhelpen en moeten ze concluderen dat dit nu eenmaal bij dit chassis hoort.

Dat Ferrari de focus op 2024 heeft gelegd, is zichtbaar in het feit dat de renstal tijdens de eerste training van de afgelopen raceweekends experimenteerde met nieuwe onderdelen op de SF-23. Deze noviteiten worden getest om te zien of deze op de auto van volgend jaar passen. Hierdoor gaat er een uur kostbare trainingstijd verloren om de auto voor het weekend goed af te stellen, iets wat volgens Carlos Sainz de moeite waard is, ondanks dat zijn werkgever in een strijd verwikkeld is om P2 bij de constructeurs. "Begrijp me niet verkeerd, het gevecht met Mercedes en Aston Martin is nog zeker gaande", antwoordt de Spanjaard op de vraag van Motorsport.com of het terecht is dat zijn team op 2024 focust. "We geloven nog dat we tweede kunnen worden als we perfect werk afleveren, maar het is een feit dat we ook nieuwe dingen moeten proberen in de trainingen. We weten wat we willen van de auto voor volgend jaar, hoe de auto moet rijden en welk karakter de auto moet hebben." Het is volgens Sainz juist daarom logisch dat er nu al getest wordt: "Het is namelijk niet zeker of dat gaat lukken. We zijn daarop volledig gefocust in de simulator, in de windtunnels en tijdens de vrije trainingen experimenteren we om te kijken of we alles klaar hebben voor volgend jaar."

Niet alleen de trainingen zijn volgens Sainz van groot belang, ook moet er vertrouwen zijn in het werk wat in de fabriek in Maranello gedaan wordt. "Op de baan is het een kwestie van onderdelen op de auto zetten, maar we kunnen niet goed meten wat dat doet. We rijden namelijk telkens op andere banden, van mediums naar softs. We moeten volledig vertrouwen dat het proces goed loopt, dat de simulatoren goed werken en dat er geluisterd wordt naar de feedback van de coureurs. Wanneer we rijden weten we heel goed wat er nodig is voor volgend jaar, nu moeten we zien of we dat bij elkaar zien te krijgen en dat we een betere auto kunnen bouwen."