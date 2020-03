Introductie biobrandstof in Formule 1 zorgt voor nieuwe strijd

De Formule 1 is bezig met een duurzaamheidsslag en als gevolg daarvan is in het nieuwe reglement een passage opgenomen waarin teams verplicht worden om motoren een bepaalde periode op een duurzaam brandstofmengsel te laten rijden. Brandstofleveranciers van Formule 1-teams zijn reeds begonnen met het optimaliseren van biobrandstoffen en Shell, de brandstofpartner van Ferrari, heeft inmiddels een fascinerende onthulling gedaan over het karakter van dit nieuwe product. Met name de wijze waarop een motor gekoeld kan worden met deze nieuwe brandstof zou een nieuwe ontwikkelingsstrijd kunnen ontketenen.

Benoit Poulet, ontwikkelingsmanager van de F1-afdeling van Shell, vertelde in gesprek met Motorsport.com: “Het effect van deze brandstof is hetzelfde als wanneer je een koelende gel op basis van ethanol op je hand legt: je voelt dat het koelt. Datzelfde effect gaat dit ook hebben op motoren. Het zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen van de krachtbron gekoeld worden en dat kan zorgen voor een aardig voordeel. Daar werken we hard aan. Dit soort zaken zijn heel erg interessant voor een verbrandingsmotor en daar kunnen we mooie dingen mee doen. We hebben op dit moment ontdekt dat het koelende effect goed is voor de motor.”

Ethanol heeft voordelige effecten voor het koelen omdat het ten opzichte van reguliere brandstof driemaal de hitte kan verdragen bij het verdampen. Het koelingseffect is om die reden aan het begin van het verbrandingsproces al zichtbaar. Meer koeling zorgt ervoor dat de motor met meer vermogen kan draaien. Motorfabrikanten zouden op deze manier meer van hun krachtbron kunnen vragen, maar ook zouden ze het algehele ontwerp kunnen aanpassen om de ideale bedrijfstemperatuur van de power unit te wijzigen. Dit heeft dan mogelijk weer effect op de aerodynamica van de wagens. Volgens Benoit heeft Shell sinds de introductie van het nieuwe reglement gewerkt aan de nieuwe biobrandstof.

“Het is een grote uitdaging, maar we zijn blij met de overstap naar E10-brandstof, wij zouden het eerlijk gezegd niet slecht vinden als we boven de [in het reglement voorgeschreven] tien procent zitten. Onze mensen werken aan dit project en zij hebben ervaring met E10. Het is een grote verandering want ethanol heeft andere eigenschappen dan reguliere brandstof. Daarom hebben we ook besloten om vroeg te starten met de ontwikkeling. Het is een beetje zoals het bouwen van een chassis: zodra de reglementen gepubliceerd worden kunnen we beginnen. Vanuit het oogpunt van projectmanagement hebben we direct een persoon op het beantwoorden van die belangrijke vraag gezet en nu hebben we een goed idee wat de voordelen zijn van E10.”

De introductie van biobrandstof in de Formule 1 zou aanvankelijk in 2021 komen, maar het uitstel van het reglement naar 2022 heeft ervoor gezorgd dat men dan ook pas in actie komt met dit nieuwe type brandstof.

Met medewerking van Jonathan Noble